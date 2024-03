Madagascar: Moto cross - 4 Heures Honda - Mathias et Lucas triomphent sur KTM

L'équipage Mathias Plantive et Lucas Robert a dompté le circuit lors du 4 Heures Honda à Ambohidratrimo. Le champion a effectué 27 tours sur la boucle de 8,5 km.

La 22e édition du légendaire 4 Heures Honda a atteint son apogée ce week-end sur le tout nouveau circuit de l'espace Classtimi d'Ambohidratrimo, offrant aux spectateurs une véritable course d'endurance remplie d'adrénaline et de performances éblouissantes. C'est l'équipage numéro 1, composé de Mathias Plantive et Lucas Robert, sur leur KTM 450 SX, qui a franchi la ligne d'arrivée en premier, réalisant un total impressionnant de 27 tours sur la boucle de 8,5 km. Avec 8:27.629 pour leur meilleur tour, Mathias Plantive, le champion national en titre en Enduro et motocross, et Lucas Robert, classé troisième au championnat de La Réunion, ont fait honneur à leur réputation et ont affirmé leur domination sur le circuit. La deuxième place a été disputée jusqu'au bout, et c'est finalement l'équipage Claudio Tida et Pascal Dorseuil qui l'a emporté, réalisant également 27 tours avec un temps record de 8:26.148 de cette édition pour leur meilleur tour. Sur la troisième marche du podium, on retrouve l'équipage Andy Andrianiaina et Finaritra Razafindrakoto, ayant parcouru un total de 25 tours avec un meilleur temps de 9:01.174.

Dans la catégorie mixte, Larissa Raobelinasy, championne de Madagascar en Enduro féminine, et Roger Gauvin ont brillamment remporté la victoire en franchissant la ligne d'arrivée avec 20 tours à leur actif. L'équipe de Andrinirina Aupetit et Princy Kwan s'est quant à elle hissée sur la plus haute marche du podium dans la catégorie Rookie. L'organisation a également introduit une nouveauté cette année avec une catégorie réservée aux pilotes des provinces, en plus des douze autres catégories habituelles. L'équipage de Didier Ho et Olivio Ratefiarison a remporté la première édition de cette catégorie avec brio. En solo, c'est Eric Karon qui a décroché le titre en terminant en tête avec 24 tours à son actif. Les vainqueurs des autres catégories sont, entre autres, Randy Rakotoarimanana et Tsoa Razafinarivo chez les Elite 2, Sincere Leung Yeun et Jeremy Rakutu chez les Juniors, Turmine Victoria dans la catégorie Mixte 2, Hoarau Guillaume et Hoarau Moise pour les Parent Enfant, Titi Caron et Nicolas Riviere dans la catégorie Vétéran 1, Tarzan et Nicolas Petit chez les vétéran 2 et Tojo Andriantseheno et Rajaona Adrien dans la catégorie XR. Au total, 90 équipages, totalisant 170 pilotes se sont inscrits à cet événement mécanique tant attendu à Madagascar et pour les férus de deux roues.