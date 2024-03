Congo-Kinshasa: Tshopo - Lancement de l'opération d'identification des motos et tricycles pour lutter contre l'insécurité

La Division provinciale des Transports et voies de communication de la Tshopo a lancé le samedi 9 mars à Kisangani, l'opération d'identification des motocycles et tricycles. L'objectif poursuivi est notamment de permettre à ce service étatique de disposer d'un fichier reprenant les détenteurs des engins dans la province et surtout de lutter contre l'insécurité causée par certaines « inciviques ». Ces derniers se font passer parfois pour des moto-taxis et commettent des forfaits.

« Il faut qu'ils soient identifiés pour savoir qui fait quoi. Ça va aider quand même les services de sécurité lorsqu'il y a un débordement. On produit une carte sécurisée et biométrique. Le motocycliste peut même ajouter deux personnes qui peuvent le représenter s'il n'est pas là. Nous aurons un fichier fiable », a expliqué Dany Mongo, chef de Division provinciale de Transports et voies de communication.

Selon lui, la province de la Tshopo compte entre 40 et 50 000 motos et tricycles. Et l'exercice, est pour le moment, simple à accomplir.

« Nous demandons seulement à tous les motocyclistes de passer à la Division de transports, voies de communications et désenclavement pour l'identification. Ils doivent être munis de leurs cartes d'électeur et les frais exigés et ils passent à cette opération. Ce que nous voulons d'abord c'est avoir un fichier fiable pour les motards et leur demander aussi d'être en ordre vis-à-vis de l'Etat congolais, c'est-à-dire ils doivent payer leurs taxes », a ajouté Dany Mongo.