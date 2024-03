Sénégal: Ligue des champions - Kalidou Koulibaly met en garde le Barça contre Naples

Avant le match décisif des huitièmes de finale de la Ligue des champions entre le Barça et Naples, l'ancien défenseur de l'équipe italienne avertit les Catalans. Le capitaine des Lions de la Teranga pense que Barça-Naples sera un moyen de passer un message de la lutte contre le racisme, dont il a été victime au cours de son passage en Italie.

Naples se rend à Barcelone mardi, après leur nul 1-1 au Maradona à l'aller des huitièmes de la LDC. À deux jours de la manche décisive, Koulibaly, qui a été un défenseur pendant huit saisons en Campanie entre 2014 et 2022, y voit une meilleure équipe après son départ.

«J'aime Naples, le club, les supporters et la ville. Les choses s'améliorent maintenant, j'espère qu'ils iront le plus loin possible en Ligue des champions », a déclaré le défenseur sénégalais à La Gazzetta dello Sport de ce dimanche, à la page 16. KK connaît les talents dont dispose Barcelone, mais il met en garde l'équipe de la Liga contre son ancien club. « Naples a tout pour se qualifier. Ne pas jouer au Camp Nou pourrait être un avantage. À Montjuic, il n'y a pas la même passion et la même pression. J'espère que Naples se qualifiera », a poursuivi le joueur d'Al-Hilal, dont les propos sont en contradictions avec ceux d'Hamed Junior Traorè.

Barcelone a des joueurs talentueux et un excellent entraîneur, mais Naples est à nouveau organisée et ils peuvent leur faire du mal », a affirmé Koulibaly.

« Le racisme est un problème auquel il faut faire face »

Enfin, le capitaine des Lions de la Téranga pense que Barça-Naples sera un moyen de passer un message de la lutte contre le racisme, dont il a été victime au cours de son passage en Italie.« Le racisme est un problème auquel il faut faire face dans les écoles, où les enfants doivent apprendre qu'ils sont l'avenir du monde et les adultes de demain », a déclaré Koulibaly, qui avait été victime de racisme en 2018 et à d'autres moments encore en Italie.« Nous devons trouver des mesures concrètes, pas des sanctions qui, pour les clubs et les gens, sont comme des bonbons. Ce poteau [de Diego Maradona] avec mon maillot m'a donné une grande force. Maradona s'est toujours battu pour les droits des plus faibles, et c'est pourquoi les Napéolitains l'aiment tant. Barça-Naples sera aussi un match magique en sa mémoire », a-t-il poursuivi.