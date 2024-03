Madagascar: Football - 18e FC Copain - L'équipe du Vétéran FC sacrée

L'ambiance était à son comble sur le terrain des Travaux Publics à Alarobia lors de la grande finale du tournoi organisé par le club FC Copain pour célébrer son 18e anniversaire. Dans un match plein de suspense, l'équipe du Vétéran FC d'Ampatsakana a remporté la victoire en s'imposant sur une courte marge de 1 but à 0 face au 2FC Alarobia. Ce tournoi de football à 7 a été marqué par l'efficacité de Tojo, qui a inscrit l'unique but de la rencontre dès la première période, offrant ainsi la victoire à son équipe. En plus du trophée, le Vétéran FC a également remporté un grand boeuf, symbolisant la récompense de leur succès et marquant ainsi une compétition mémorable.

La finale a été hautement compétitive, avec une intensité palpable sur le terrain, mais c'est finalement le Vétéran FC qui a su tirer son épingle du jeu pour s'adjuger le titre. « La compétition a été un véritable succès, réunissant 35 équipes venues de différents quartiers d'Antananarivo. Des joueurs célèbres tels que Gena, Jacquot, Tojo, Lanto et Ando, le gardien de but, ont pris part à l'événement. C'est également une opportunité pour les joueurs de montrer leur talent même dans un tournoi de fokontany », a déclaré Feno, membre du FC Copain, visiblement satisfait de l'organisation. Ce tournoi, débuté en novembre dernier, a été un véritable spectacle pour les passionnés de football, et s'est conclu hier dans une ambiance festive et conviviale.