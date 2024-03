Madagascar: Mercy Ships - Début des inscriptions ce jour

La sélection des patients souhaitant bénéficier de soins gratuits dispensés par le plus grand navire-hôpital civil au monde débute à partir de ce jour. Elle se fera auprès des 12 hôpitaux publics prédéfinis par l'association humanitaire Mercy Ships et le ministère de la Santé publique.

Une opportunité à saisir. Après des mois d'attente, l'enregistrement des patients qui souhaitent bénéficier des interventions chirurgicales gratuites offertes par Mercy Ships débute ce jour. 12 hôpitaux prédéfinis à cet effet accueilleront les malades du 11 mars au 29 mars tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Il s'agit du CHU Andohatapenaka (Analamanga), CHU Analankininina (Atsinanana), CHRD Brickaville (Atsinanana), CHRD Vavatenina (Analanjirofo), CHRR Amparafaravola (Alaotra-Mangoro), CHRR Miarinarivo (Itasy), CHRR Betsiboka (Betsiboka), CHRD Ambilobe (DIANA), CHRR Antsohihy (Sofia), CHRD Morafenobe (Melaky), CHRR Ihosy (Ihorombe) et CHRR Manakara (Fitovinany).

Mercy Ships fournit des soins de santé gratuits aux personnes qui en ont le plus besoin. Pour la période de 2024-2025, des opportunités sociales d'accès aux services de santé spécifique tels que la chirurgie maxillo faciale (bec de lièvre, goitre), la chirurgie orthopédique pédiatrique (jambes arquées), la chirurgie de la cataracte et la chirurgie plastique reconstructrice (grands brûlés) seront disponibles sur ce bateau. Les actions de Mercy Ships visent à sauver des vies, à restaurer la dignité humaine afin que la personne concernée puisse retrouver l'espoir de reconstruire une nouvelle vie. A rappeler que ce navire-hôpital géant a jeté l'ancre dans le port de Toamasina au début du mois de février pour offrir des soins médicaux et dispenser des formations chirurgicales au corps médical malgache. Plus de 6 500 interventions chirurgicales gratuites ont été effectuées et plus de 2019 personnels médicaux malgaches ont également été formés durant les trois missions effectuées pour la période de 1996-2023.