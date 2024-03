Madagascar: Production d'électricité - 345 containers de matériels dédiés aux parcs solaires, attendus à Toamasina

Le projet d'aménagement de parcs solaires à Madagascar continue de prendre forme avec l'arrivée progressive de matériels et d'équipements prévus à cet effet. Le week-end dernier, le Ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures (MEH) a annoncé que 25 containers de panneaux photovoltaïques sont déjà parvenus au port de Toamasina, tandis que 145 autres sont en route vers la Grande Île. Au total, 345 containers sont attendus, contenant les éléments nécessaires à la construction des parcs solaires. Ce projet ambitieux, portant sur une capacité totale de 50 mégawatts (MW), vise à améliorer l'accès à l'électricité à travers le pays tout en favorisant les énergies renouvelables. La visite effectuée par une délégation dirigée par le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures, Jean-Baptiste Olivier, au port de Toamasina vendredi dernier, a permis de constater de visu l'arrivée des équipements nécessaires. Ces matériels seront entreposés avant d'être acheminés vers les 47 districts bénéficiaires des parcs solaires à travers le pays.

Avantages

L'objectif principal de cette initiative est de réduire la dépendance aux énergies fossiles pour la production d'électricité, ce qui présente à la fois des avantages économiques et environnementaux, d'après le MEH. Il est à noter que ce projet, entièrement financé par les fonds propres de l'État malgache, représente un pas significatif vers une transition énergétique durable. En investissant dans les énergies renouvelables, Madagascar s'engage à terme vers une économie plus verte et résiliente. Pour ses initiateurs, le déploiement de ces parcs solaires témoigne de la volonté du gouvernement de répondre aux besoins énergétiques croissants du pays tout en contribuant à la lutte mondiale contre le changement climatique. L'accès à une énergie propre et abordable est une priorité pour Madagascar, et ce projet marque une étape importante dans la réalisation de cet objectif. Bref, l'avancée du projet de parcs solaires à Madagascar représente une opportunité majeure pour le pays de développer une infrastructure énergétique moderne, durable et inclusive.