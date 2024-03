Afrique: Attaf reçoit son homologue sierra-léonais

ALGER — Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf, a reçu, dimanche à Alger, son homologue sierra-léonais, M. Musa Timothy Kabba, dans le cadre du suivi et de la mise en oeuvre des décisions prises par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et son homologue sierra-léonais, M. Julius Maada Bio, lors de la visite de ce dernier en Algérie en janvier 2024.

Dans une déclaration à la presse au terme de la rencontre, M. Attaf a précisé que la visite du ministre sierra-léonais des Affaires étrangères en Algérie visait essentiellement à examiner le dossier de l'ouverture d'ambassades à Alger et à Freetown.

Dans ce cadre, les deux parties ont exprimé leur satisfaction quant à l'étroite coordination entre les deux pays au niveau du Conseil de sécurité, où leurs positions "convergent totalement" sur ces dossiers, y compris la cause palestinienne et l'agression sioniste contre Ghaza.

La rencontre a aussi porté sur les moyens d'"imprimer une nouvelle dynamique aux relations bilatérales entre les deux pays", ainsi que sur "les priorités à définir pour les ambassadeurs qui seront désignés à la tête de nos représentations respectives à Alger et à Freetown", a poursuivi M. Attaf,

Il a, par ailleurs, évoqué la rencontre qu'il a eue, mardi dernier à Djeddah, avec son homologue de la Sierra Leone pour évaluer les résultats de la réunion extraordinaire du Conseil des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'Organisation de la coopération islamique (OCI).

%

Concernant le Conseil de sécurité, M. Musa Kabba a affirmé que l'Algérie et la Sierra Leone "condamnent ensemble ce qui se produit à Ghaza et à Rafah", appelant à un cessez-le-feu dans la bande de Ghaza et à l'acheminement des aides humanitaires.

Et d'assurer que les deux pays continueront d'oeuvrer en faveur de l'instauration de la paix et de la sécurité en Afrique.

Le ministre des Affaires étrangères sierra-léonais a indiqué que cette visite avait pour objectif la facilitation des procédures d'ouverture de l'ambassade de la Sierra Leone à Alger comme décidé lors de la dernière visite effectuée par le Président Julius Maada Bio en Algérie, au cours de laquelle le président de la République et son homologue sierra-léonais ont donné des instructions pour l'ouverture d'ambassades à Freetown et à Alger "dans les plus brefs délais".

L'ouverture d'ambassades dans les deux pays s'inscrit dans le cadre de "la valorisation des relations bilatérales fraternelles" unissant les deux pays, a estimé le ministre sierra-léonais.