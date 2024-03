Sénégal: Energie du Mali - Signature d'un protocole d'accord de gestion de la dette bancaire de la société

En appui à la volonté des hautes Autorités de notre pays, le ministre de l'Economie et des Finances Alousseni Sanou, le ministre de l'Énergie et de l'Eau, Mme Bintou Camara, le Directeur général de la société Énergie du Mali « Edm-sa » Abdoulaye Djibril Diallo, la Présidente de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers du Mali (Apbef-Mali) Mme Sidibé Aissata Koné et les membres du pool bancaire « Opération-Edm-sa » ont procédé, le 7 mars 2024, à la signature du protocole d'accord de gestion de la dette bancaire de l'Edm-SA.

Selon le ministre de l'Economie et des Finances dans un communiqué de presse, ce protocole d'accord de restructuration de la dette bancaire de Edm-SA, qui se chiffre à 261 milliards de FCFA, consiste à atteler la période de remboursement de ladite dette sur une période de 10 ans à un taux voisin du taux du guichet marginal de la Bceao, avec un différé de paiement d'une période d'un an. Ce qui permettra à la société Edm-sa d'améliorer sa trésorerie, de faire face aux difficultés qu'elle connaît, notamment la fourniture des centrales en hydrocarbures en vue d'alléger la souffrance des populations. Ce protocole permettra également aux banques de contribuer plus efficacement au développement du secteur privé et d'assainir leur portefeuille.

« En tant que ministre de l'Economie et des Finances, la signature de ce protocole, qui marque une étape dans la relance de la société Edm-sa en vue de le permettre d'avoir efficacement tous les leviers nécessaires pour son équilibre et d'assurer sa mission de service public, je voudrais remercier toutes les banques et la société Edm-sa pour leur diligence et leur compréhension qui ont permis aujourd'hui d'aboutir à cette cérémonie. Je joins à ces remerciements ceux de mes collègues ministres, particulièrement le ministre de l'Industrie et du Commerce, un grand connaisseur du secteur bancaire qui a vraiment pesé de tout son poids pour aboutir à cet accord », a dit Alousséni Sanou.

La Présidente de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers du Mali (Apbef-Mali) Mme Sidibé Aissata Koné a remercié le ministre de l'Economie et des Finances pour son soutien constant au système bancaire malien et elle lui a affirmé la ferme disponibilité des banques du Mali pour soutenir les efforts du gouvernement.

Quant à la banque chef de file qu'est la Bms-SA, elle joue un rôle de catalyseur pour la mise en oeuvre du présent protocole, mais aussi de suivi des engagements pris par les différentes parties prenantes. Elle informera régulièrement, les ayants droits, de l'évolution ainsi que des difficultés éventuelles ressorties dans l'exécution de l'accord dans l'objectif d'assurer la bonne fin de l'opération selon le Directeur général de la Bms-sa M. Lanfia Koita.

Avant de clôturer la cérémonie, le ministre Alousséni Sanou a réaffirmé la ferme volonté des plus hautes autorités de tout mettre en oeuvre pour juguler la crise énergétique qui sévit dans notre pays depuis quelques années et de permettre à la société Edm-sa de jouer pleinement son rôle de service public de fourniture d'électricité au Mali.