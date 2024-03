Afrique: L'Angola à la 68ème Session sur la Condition de la Femme

Luanda — La présidente du Groupe des Femmes Parlementaires, Teresa da Silva Neto, participera, du 12 au 14 de ce mois, à New York (USA), à la 68ème Session de la Commission de la Condition de la Femme, sous la devise « Parlements sensibles au genre : promouvoir l'égalité des sexes pour mettre fin à la pauvreté ».

La députée angolaise prendra également part à un Forum parlementaire organisé par l'Union Interparlementaire (UIP), indique un communiqué.

Selon le programme, la députée sera l'une des intervenantes d'un segment spécial ayant pour thème « Budget sensible au genre : un instrument de réduction de la pauvreté » et se concentrera sur l'exemple de l'Angola dans les efforts d'identification, de catalogue et d'adaptation des bonnes pratiques dans la vulgarisation du genre dans les plans de développement national et les processus budgétaires.

Teresa da Silva Neto participera également à un forum sur le thème « Participation et leadership égaux pour un monde plus pacifique : leçons apprises et voie à suivre », et au lancement de l'Initiative de leadership des femmes sous la devise « Promouvoir la participation des femmes dans Politique et prise de décision ».

L'événement sera l'occasion d'apporter une perspective parlementaire aux discussions de la CSW68, en mettant en valeur l'implication parlementaire dans la formulation de lois, de politiques et de budgets qui abordent spécifiquement la pauvreté dans une perspective de genre et garantissent que le financement public favorise l'autonomisation des femmes et des filles.

Les participants partageront leurs observations et leurs pratiques dans les domaines de la réduction de la pauvreté, de la fiscalité, de l'accès au crédit et aux ressources pour les femmes.

La réunion servira également à souligner la nécessité de disposer de parlements sensibles au genre et de promouvoir des environnements législatifs qui abordent et corrigent de manière proactive les disparités entre les sexes.

Les participants échangeront des idées avec leurs pairs et experts sur la manière de poursuivre leurs travaux dans tous ces domaines.

Le programme comprend également des approches sur « la participation et le leadership égaux pour un monde plus pacifique » et « l'autonomisation des femmes et des jeunes (WYDE) : promouvoir la participation politique et la prise de décision des femmes par le biais d'un changement de normes sociales, de réseaux et de plaidoyer mondial ».