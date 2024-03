Afrique Centrale: L'Angola à la XXIVe Conférence de la CEEAC

Luanda — L'Angola participe samedi à la XXIVe Session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC), qui se déroule dans la capitale de la République de Guinée équatoriale, Malabo.

Selon un communiqué de presse auquel l'ANGOP a eu accès ce samedi, l'Angola est représenté à ces assises par le chef de la diplomatie angolaise, Téte António, au nom du Président de la République, João Lourenço.

La XXIVème Session Ordinaire de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la CEEAC a été convoquée pour analyser les Rapports du Président de la Commission sur les activités menées en 2023, sur la situation politique et sécuritaire en Afrique Centrale et le rapport détaillé du Conseil des Ministres.

Le document précise que les Chefs d'Etat et de Gouvernement de la CEEAC seront également informés des rapports des Facilitateurs des processus de transition en cours dans les Républiques du Tchad et du Gabon, ainsi que de l'état de mise en oeuvre des décisions de la 5ème Session extraordinaire du Conseil de paix et de sécurité centrafricain (COPAX) sur la situation politique en République Gabonaise.

Le Sommet des Chefs d'État et de gouvernement est l'organe suprême du Conseil de paix et de sécurité centrafricain (COPAX) et dispose des pleins pouvoirs dans tous les domaines couverts par le protocole, notamment la prise de décision dans la définition des politiques communes et des mesures appropriées pour prévenir et résoudre les différends et les conflits qui pourraient menacer la paix, la sécurité et la stabilité au sein de la communauté ou à ses frontières.

Il veille également à l'application de toutes les formes d'intervention dans un État membre conformément aux objectifs, principes et missions du COPAX, telles que des opérations militaires, de sécurité ou de soutien de la paix en cas de circonstances graves, sur la base des conventions et instruments internationaux pertinents.

Il définit également les mandats d'intervention et la nomination des chefs de mission et commandants d'opérations, l'imposition de sanctions en cas de changements anticonstitutionnels de gouvernement dans un État membre ainsi que les plans d'action et l'approbation des rapports d'activités du Conseil de paix et de sécurité centrafricain.