Angola: L'égalité des sexes et l'autonomisation au centre de la 68ème session sur la condition de la femme

Luanda — Les questions émergentes affectant l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes seront au centre de la 68ème session de la Commission de la Condition de la Femme (CSW), à laquelle participe l'Angola, qui se déroulera du 11 au 22 de ce mois, à New York.

La délégation angolaise à l'événement est dirigée par la ministre de l'Action Sociale, Famille et Promotion de la Femme, Ana Paula do Sacramento Neto, et comprend les secrétaires d'État aux Relations Extérieures et à l'Administration Publique, respectivement, Esmeralda Mendonça et Amélia Varela.

Une note de la Mission Permanente de l'Angola auprès des Nations Unies, à laquelle l'ANGOP a eu accès ce dimanche, indique que, pendant deux semaines, la session annuelle réunira des représentants des 193 États membres de l'ONU, des parlementaires, des organisations non gouvernementales, de la société civile et des entités Nations Unies.

Ana Paula do Sacramento a prévu deux interventions le premier jour de travail (11), l'une au nom de la SADC et l'autre en tant que représentation d'Angola.

Le débat portera sur les progrès et les lacunes dans la mise en oeuvre de la Déclaration et du Programme d'action de Pékin de 1995, le principal document politique mondial sur l'égalité des sexes, et sur la 23e session extraordinaire de l'Assemblée générale, tenue en 2000 (Beijing+5), ainsi que des questions émergentes affectant l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes.

"Accélérer la réalisation de l'égalité des sexes et de l'autonomisation de toutes les femmes et des filles, lutter contre la pauvreté et renforcer les institutions et le financement dans une perspective de genre", est le thème central qui guidera le travail de la CSW 68", selon le document.

La session comprend un segment ministériel, qui vise à réaffirmer et à renforcer l'engagement des politiques à promouvoir l'égalité et la parité des sexes, l'autonomisation des femmes et des filles, ainsi que leurs droits humains, et à assurer un engagement et une visibilité de haut niveau des délibérations de la Commission.

Dans ce contexte, parallèlement au segment ministériel, la réunion prévoit la tenue de quatre tables rondes pour échanger des expériences, partager les leçons apprises et les bonnes pratiques.

La délégation angolaise comprend également le Représentant permanent de l'Angola auprès des Nations Unies, Francisco da Cruz, ainsi que des hauts responsables de cette Mission et de divers départements ministériels.

La Commission de la condition de la femme (CSW) est le principal organisme intergouvernemental mondial dédié exclusivement à la promotion de l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes.

Il s'agit d'une commission fonctionnelle du Conseil économique et social (ECOSOC), créée par la résolution 11(II) de l'ECOSOC du 21 juin 1946.

CSW joue un rôle déterminant dans la promotion des droits des femmes, en documentant les réalités de la vie des femmes dans le monde et en façonnant les normes mondiales sur l'égalité des sexes, la parité et l'autonomisation des femmes.