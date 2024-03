Maroc: Le Consulat général du Royaume à Utrecht célèbre les Marocaines des Pays-Bas

La Haye — Le Consulat général du Royaume du Maroc à Utrecht a organisé, récemment, une rencontre culturelle rendant hommage aux femmes marocaines faisant partie de la première génération des Marocains résidant aux Pays-Bas, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes.

Cet hommage est un signe de reconnaissance pour le rôle important joué par ces femmes dans l'éducation de leurs enfants selon des bases saines consacrant le patriotisme véridique et les valeurs de la culture marocaine authentique, ce qui a donné des générations de jeunes talents qui se sont imposés dans les différents domaines au sein de la société néerlandaise, indique un communiqué du Consulat général.

Cette rencontre met également en exergue les services louables rendus par ces femmes à leur pays d'origine et la communauté marocaine dans tous les domaines, ajoute la représentation diplomatique.

Dans une allocution à cette occasion, l'Ambassadeur du Maroc aux Pays-Bas, Mohamed Basri, a souligné que le Maroc a toujours occupé une position distinguée en matière de travail de la femme et de son accès aux postes de responsabilité, le Royaume ayant été pionnier dans la l'institutionnalisation de l'égalité de genre et l'amendement continu des lois, afin de garantir cette égalité.

Il a cité, à cet égard, l'adoption dès 1957, juste après l'Indépendance, du Code du statut personnel, puis du Code de la famille en 2004, relevant l'ouverture du chantier de révision de ce texte, conformément aux Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI.

M. Basri, cité dans le communiqué, a également noté que la Journée internationale des droits des femmes "offre l'occasion de rendre hommage aux femmes migrantes marocaines qui ont dû fournir deux fois plus d'efforts pour éduquer leurs enfants, puisqu'elles se sont acquittées des mêmes tâches que celles des femmes au Maroc, mais dans un environnement différent et en faisant face à de grands défis".

Le succès des jeunes compétences marocaines aux Pays-bas doit beaucoup à ces femmes de la première génération des MRE, a-t-il insisté.

De son côté, la Consule générale du Maroc à Utrecht, Bouthaina El Kerdoudi El Koulali, a passé en revue les réalisations et les acquis accumulés par le Royaume en matière d'autonomisation des femmes sur les plans politique, économique, social et religieux, sous la Conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, relevant les mutations positives et les progrès concrets dans ce domaine, notamment en ce qui concerne la participation politique, sociale et économique des femmes, les acquis législatifs renforçant et protégeant leurs droits et la promotion de leur rôle dans le développement durable et la vie publique.

Cette rencontre, tenue en présence d'une centaine de compétences féminines et d'acteurs associatifs marocains des Pays-Bas, a été marquée par des témoignages de femmes de la première génération des MRE, qui ont mis la lumière sur leurs expériences et leurs conditions de vie, après leur arrivée dans ce pays d'accueil dans les années 70, dans le cadre du regroupement familial.

Elles ont ainsi rappelé les défis et les barrières culturelles et linguistiques qui entravaient à l'époque leur participation à la vie publique aux Pays-Bas, notant qu'elles ont réussi toutefois, grâce à leur détermination, leur patience et leur persévérance, à dépasser tous les obstacles et à se faire une place dans la société néerlandaise.