Afrique: Natation - Anishta Teeluck en or au 200 m dos

Maurice a eu sa première médaille d'or en natation dimanche soir par le biais d'Anishta Teeluck. Notre compatriote a remporté la finale du 200 m dos et établi un nouveau record national sur la distance.

En début d'après-midi, dimanche, la Mauricienne avait réalisé le meilleur temps des séries au 200 m dos en 2 minutes, 23 secondes et 22 centièmes (2 :23.22). En finale, dans la soirée, elle a remporté l'épreuve en 2 minutes, 17 secondes et 71 centièmes, soit un nouveau record national. Elle a devancé la Sud-Africaine Tayla Jonker (2 minutes, 21 secondes et 84 centièmes) et la Namibienne Jessica Humphrey (2 minutes, 24 secondes et 73 centièmes).

Après la course, Anishta Teeluck a exprimé sa joie d'avoir gagné la course même si elle n"était pas tout-à-fait confiante de l'emporter au début. «Je suis très heureuse d'avoir remporté l'or. Le temps que j'ai réalisé est bon. J'ai tout donné dans ma course. Je n'étais pas confiante de gagner car je savais que la représentante de l'Afrique du Sud nageait vite. Mais je me suis mis en tête que je devais l'emporter. J'espère que les Mauriciens sont contents de cette performance. Je leur demanderai de continuer à suivre nos prestations» a dit la médaillée d'or.

Vainqueur du 200 m dos, Anishta Teeluck est montée sur la première marche du podium à Accra dimanche soir.