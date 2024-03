Ile Maurice: Le flou s'épaissit pour la famille Jugurnauth

Février 2000, Hussein Jugurnauth, un habitant de Terre-Rouge de 26 ans, qui était incarcéré pour vol à la prison de Beau-Bassin, meurt mystérieusement alors qu'il devait retrouver la liberté conditionnelle le mois suivant. Cette année, c'est au tour de son frère Sameer Jugurnauth, 49 ans, de succomber après une agression par ses compagnons de cellule à la NewWing Prison à Beau-Bassin. Une nouvelle tragédie qui bouleverse leur famille. «Nous sommes toujours dans un flou d'incompréhensions concernant le décès d'Hussein. 24 ans après sa mort plusieurs de nos questions sont sans réponses. Cette fois on apprend que mon autre frère a été agressé mortellement par des détenus», confie Shirin, la soeur des défunts.

Shirin relate qu'en 2000, la prison les avait appelés après le décès d'Hussein Jugurnauth. On avait dit à la famille que ce dernier est mort après être tombé malade. L'autopsie pratiquée par le médecin légiste de la police d'alors, le Dr Amah Charya Gujalu, avait attribué le décès d'Hussein Jugurnauth à une pneumonie myocardite. Mais la famille n'était pas convaincue et avait fait état de traces de blessures sur le corps d'Hussein Jugurnauth. «Ti ena mark bate lor li ti ena disang caillé. Ziska ler nou pann kone si ti ena enn lenket et ki sa lenket la inn donne la sa coup la ena enn lot lenket pou mo lot frer», soupire Shirin.

Hussein Jugurnauth est mort en détention à la prison de Beau-Bassin en février 2000.

La police de Barkly et la Major Crime Investigation Team (MCIT) Sud enquête sur le décès de Sameer Jugurnauth. Si un détenu a avoué son implication et a aussi impliqué Hans Varun Gaungoo, un policier suspendu en détention pour une affaire d'importation de drogue, en revanche ce dernier nie et dit subir des pressions pour avouer. Son homme de loi, Me Sunil Bheeroo, qui déplore qu'on a placé son client en isolement pendant 24 heures après l'incident, ce qu'il considère contraire aux droits humains, a adressé une lettre à la Human Rights Commission lundi dernier.

Il a fait une requête pour le transfert de Hans Varun Gaungoo dans une autre prison pour sa sécurité. La demande de l'avocat a été acceptée et le détenu a été transféré dans une autre prison jeudi. Dans sa correspondance, l'avocat relate que son client aurait été intimidé par des officiers de la prison de Beau-Bassin et des détenus proches des surveillants pour avouer sa participation à l'agression mortelle. Hans Varun Gaungoo devra être auditionné formellement par la MCIT bientôt.

Le décès de Sameer Jugurnauth au même endroit cette année vient augmenter la peine de la famille qui cherche toujours des réponses.

Pour rappel, Sameer Jugurnauth est décédé dans la soirée du lundi 4 mars à l'hôpital Jawaharlall Nehru à Rose-Belle après avoir été tabassé par ses compagnons de cellule dans la soirée du samedi 2 mars. Le quadragénaire était en détention préventive pour possession d'objet volé. Il n'avait pu fournir une caution en cour de Pamplemousses après avoir obtenu la liberté conditionnelle.

Me Erickson Mooneapillay réclamera une enquête judiciaire

Me Erickson Mooneapillay, ex-directeur de l'organisation non gouvernementale DISMOI, a décidé de représenter la famille Jugurnauth Pro Bono après le décès de Sameer. L'avocat explique qu'il a déjà eu une conversation téléphonique avec elle et une rencontre est prévue cette semaine. Me Erickson Mooneapillay adressera une correspondance au Directeur des poursuites publiques (DPP) pour réclamer une enquête judiciaire afin de faire la lumière dans cette affaire. Concernant le décès d'Hussein Jugurnauth, Me Erickson Mooneapillay déclare qu'il n'est pas en possession des résultats de l'enquête sur ce cas mais qu'il devra fouiller pour avoir des réponses. L'avocat dit qu'il compte se concentrer sur le décès de Sameer Jugurnauth dans un premier temps.