Ile Maurice: Une affaire d'ordre public, tout simplement !

Nos repères foutent le camp ! L'arrogance prend le dessus ! Rien n'a changé entre mars 2023 et mars 2024 ! Au contraire, nous avons basculé plus profondément dans l'horreur en passant de deux à six victimes lors du pèlerinage de Maha Shivaratri ! Une tragédie impensable il y a quelques années, quand discipline et ferveur se plaçaient au-delà de tout !

Le choc collectif ressenti après le drame à Arsenal, l'immense chagrin des familles, l'océan de larmes de toute une île suite à l'enterrement de six fils du sol n'ont malheureusement pas suffi à empêcher des comportements condamnables ! Le non-respect des règlements au niveau de la taille des kanwars, l'incroyable nonchalance dans la manipulation des fils électriques, la pollution sonore de la part de certains groupes (qui ont confondu pèlerinage et carnaval) illustrent une certaine mentalité arrogante, faisant croire à quelques-uns que tout est permis en toute impunité !

À croire que certains se donnent pour mission de confisquer le pays pendant une semaine, sans que d'autres ne puissent broncher, au risque d'être traités d'intolérants ! Cette attitude regrettable provoque une série de réactions passionnées, dont la réclamation d'une loi cadre en marge du pèlerinage de Maha Shivaratri ! Or, est-ce le rôle de l'État de légiférer quand il s'agit de religion, qui relève du privé ? Si on commence à approuver une loi pour Maha Shivaratri, est-ce que cela n'ouvre pas une porte dangereuse à toutes sortes de lois dans un pays multi-ethnique qui respire la religiosité ?

%

Tout ce débat n'aurait pas eu lieu si on respectait les règles et si on ne défiait pas la police - comme on a pu le voir sur certaines images - quand celle-ci tente de faire respecter les recommandations de sécurité ! Tout ce débat n'aurait pas été nécessaire si des pyromanes - qui tentent aujourd'hui de se rattraper indécemment en disant tout et son contraire - n'avaient pas encouragé des pèlerins à faire fi des autorités, en faisant appel aux réflexes primaires, utilisant la religion comme prétexte !

Tout ce débat n'aurait pas lieu d'être si des associations socioculturelles avaient découragé une rivalisation dans la construction des kanwars ! Est-ce que ces représentants ont la mort des six victimes sur leur conscience ? Qu'ont-ils dit aux familles affectées à jamais ?

Cette situation - après les douloureux enseignements de l'an dernier - montre également la relation difficile entre la politique et la religion ! Il est tellement plus aisé de se mettre à l'abri des critiques et de surfer tranquillement sur une dangereuse ligne hypocrite par peur de blesser ou de dire quelques vérités ! Que ce soit en mars 2023 ou cette fois, les politiciens, tous bords confondus, n'osent pas déplorer de manière franche certains abus (cette fois on aura même vu une voiture dont la plaque d'immatriculation est un signe religieux !) sous différentes formes lors du pèlerinage ! Parce qu'encore une fois, le clientélisme politique, la partisanerie, l'utilisation d'une plateforme religieuse sont plus importants que le respect de l'ordre public !

Car c'est de cela qu'il s'agit ! Si nous n'avons pas besoin d'une loi entourant le pèlerinage de Maha Shivaratri, en revanche, il y a plusieurs législations relevant de l'ordre public qui auraient pu être appliquées après des infractions : manipulation des fils électriques, marcheurs indisciplinés, pollution sonore dérangeante après une certaine heure... Mais personne - encore moins dans une année d'élections générales - n'osera dire ce que beaucoup pensent tout bas !

Pourtant, les politiciens le savent : une grande majorité accomplit les rites du pèlerinage sans aucun travers, respecte le code de la route et toutes les recommandations faites ! Année après année, on ne se lasse pas d'admirer les vidéos des pèlerins du groupe Écroignard qui remporte la palme de la discipline et celle de la créativité avec des petits kanwars ne mettant personne en danger !

C'est une minorité, parfois encouragée par quelques têtes brûlées, qui, au travers d'une manifestation physique et bruyante - ce qui n'a rien à voir avec la religion -, tente de faire une démonstration de force, faisant accroire qu'eux aussi, pour émuler des politiciens, sont propriétaires du pays ! Ce sont ceux-là qui font preuve d'arrogance et intimident les automobilistes avec un comportement indigne, qui reflète une certaine mentalité, doublée d'une attitude de je-m'en-foutisme, sans aucun respect pour autrui. Nos repères foutent le camp !