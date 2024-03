Madagascar: Base Toliara - La réouverture discutée en haut lieu et rassurante pour les communautés locales

Imminente. La réouverture de Base Toliara, l'un des plus grands projets miniers que compte actuellement le pays, fait l'objet de discussions avancées entre les promoteurs et l'Etat. Les nouvelles rassurent les communautés de base concernées par le projet

Lors de son intervention, lundi dernier, sur le plateau de la RVM, le ministre des Mines, Olivier Herindrainy Rakotomalala a qualifié Base Toliara de grand projet minier appelé à contribuer à la réalisation de la politique générale de l'Etat (PGE).

Enjeu de taille

Faut-il en effet rappeler que les grandes mines figurent parmi les piliers annoncés par le gouvernement pour booster la relance économique. C'est, d'ailleurs, dans cette perspective que les autorités entament les discussions et les travaux pour le lancement de différents projets miniers en cours ou à venir, en insistant sur les moyens à mettre en oeuvre pour que ces investissements puissent efficacement contribuer au développement socioéconomique et impacter positivement sur la vie des communautés de base concernées. Pour Base Toliara notamment, l'enjeu est de taille puisqu'il s'agit d'un investissement de 700 millions de dollars.

Raison pour laquelle, le gouvernement et les promoteurs s'activent actuellement pour concrétiser la reprise tant attendue du projet. « Les négociations sur la reprise de Base Toliara avancent et une issue positive est attendue », a notamment déclaré le ministre de tutelle. Les discussions tournent, entre autres, autour de la gestion durable et les moyens de conservation des ressources minières qui sont non renouvelables. Le ministre Olivier Herindrainy Rakotomalala insiste plus particulièrement sur les moyens à mettre en oeuvre pour que ces grands projets miniers apportent réellement des impacts positifs au développement du pays, notamment en termes de création d'emplois, de recettes en devises et de ressources fiscales.

%

Favorable

Dans leurs discussions, l'Etat et les hauts responsables de Base Toliara insistent également sur la mise en place des moyens pour parvenir à ce que la population puisse bénéficier des retombées positives des activités minières prévues dans le cadre du projet. Une initiative qui va faire le bonheur des localités riveraines du projet. En effet, beaucoup de communes, notamment de Toliara II attendent avec impatience cette relance des activités de Base Toliara. Longin Mahatoro le maire de la commune rurale d'Ankilimalinike se dit ouvertement favorable à cette reprise.

« Comment voulez-vous que nous ne soyons pas favorable à un tel de projet de développement qui va bénéficier non seulement au pays tout entier mais également et surtout à notre région et à nous-mêmes en tant que population locale »; a lancé l'élu. Le maire mise, notamment, sur les nombreux projets sociaux prévus par Base Toliara pour sa commune et sur les ristournes qu'elle sera en droit de percevoir. « Jusqu'à présent, la commune vit de ses maigres ressources ainsi que de la subvention de l'Etat et des aides que quelques partenaires, je suis convaincus qu'avec la reprise des activités de Base Toliara, nous serons en mesure d'augmenter nos moyens pour notre développement et pour répondre aux besoins de la population », continue le maire.

Performance exceptionnelle

Longin Mahatoro est d'autant plus rassuré quant à un avenir prometteur en se référant à la performance exceptionnelle dont a fait preuve Base Ressources, la maison-mère de Base Toliara. Cette dernière a récemment décroché le prix global pour l'excellence des meilleures pratiques, ainsi que des prix pour les catégories Transparence et Économie aux Responsible Resourcing Awards 2024. Une belle perspective quand on sait que ces prix sont de véritables reconnaissances des performances sociales des sociétés minières qui pratiquent des modes d'exploitation responsables et conformes avec les obligations environnementales à travers des programmes de reforestation et de protection de la faune locale.

En somme Base Ressources est une compagnie qui soutient les communautés locales et contribue à un avenir plus durable et plus éthique pour l'ensemble de l'industrie. Base Ressources entend inculquer ces valeurs à Base Toliara et annonce que « les succès, les défis et les enseignements tirés de tous nos programmes à Kwale Operations serviront de base à la mise en oeuvre des programmes à Madagascar dans le cadre du développement du projet de Toliara ». De belles perspectives qui vont transformer l'économie de la région Atsimo Andrefana et Toliara en particulier.