Sénégal: Mahammad Boun Abdallah Dionne, un économiste à la quête de la présidence

Dakar — Après avoir joué les premiers rôles aux côtés de Macky Sall dont il a été un ardent défenseur, véritable fusible en tant que Premier ministre, pendant près de six ans, Mahammad Boun Abdallah Dionne, 65 ans, a fini par prendre ses distances avec son patron et cherche aujourd'hui à prendre sa place en briguant les suffrages des Sénégalais le 24 mars.

L'ancien Premier ministre (2014-2019), Mahammad Boun Abdallah Dionne, né le 22 septembre 1959 à Gossas, dans la région de Fatick, est un économiste et informaticien de formation.

Il a fait ses études primaires au gré des affectations d'un père commissaire de police, entre Dakar, Pikine Icotaf, Tivaouane, Saint Louis et Diourbel.

Dionne réussit au concours d'entrée en sixième au collège sacré coeur de Dakar avant de fréquenter le lycée Van Vollenhoven (actuel Lamine Guèye) où il a commencé ses études secondaires de la 6e à la 4e.

Il a fait la classe de 3e au lycée Charles de Gaulle de Saint Louis, avant de faire la seconde C au lycée Faidherbe (actuel Oumar Foutiyou Tall) de la même ville.

De retour au lycée Van Vollenhoven, il y fera les classes de première et de terminale et décroche son baccalauréat en série C (mathématiques et physiques) en 1977.

Dionne obtiendra le diplôme de troisième cycle (DEA/master à finalité recherche) avec mention, en sciences économiques, économie internationale et globalisation, spécialité politiques économiques et sociales de l'Université de Grenoble en France (1978-1983).

%

Il est diplômé aussi de l'Institut d'informatique d'entreprise (IIE) de l'Ecole nationale supérieure d'informatique pour l'industrie et l'entreprise (ENSIIE) de Paris. Titulaire d'un diplôme de relations internationales approfondies du Centre d'études diplomatiques stratégiques (CEDS) de Paris (France) en 1983, il a aussi fait l'institut d'informatique d'entreprise du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) de Paris en 1983.

Carrière professionnelle

Economiste de formation, Mahammad Boun Abdallah Dionne a commencé sa carrière en 1983 comme ingénieur à la compagnie IBM France (division des opérations extérieures), en qualité d'ingénieur technico-commercial, avant de rejoindre en 1986, la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) où il a occupé les fonctions de chef de service à la Direction centrale de l'organisation et de l'informatique de 1996 à 1997.

Il a également occupé de 1997 à 2003, les fonctions de directeur de l'Industrie au ministère chargé de l'Industrie, avant d'être nommé chef du bureau économique du Sénégal à Paris avec rang de ministre-conseiller de 2003 à 2005.

Il a été à deux reprises directeur de cabinet de Macky Sall, d'abord à la Primature de 2005 à 2007 ensuite à l'Assemblée nationale de 2007 à 2008, sous le régime d'Abdoulaye Wade.

L'ancien Premier ministre a également été fonctionnaire à l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI) de 2009 à 2010. D'abord en qualité de représentant de cet organisme international en Algérie en 2009 et 2010. Ensuite à Vienne en Autriche, au siège de l'ONUDI où il a occupé successivement, de janvier 2011 à mars 2014, les fonctions de coordinateur senior de la coopération sud puis chef du programme pour l'Afrique et les pays les moins avancés (PMA).

Membre de l'Alliance pour la République (APR) du président Macky Sall, Dionne milite dans cette formation politique de la mouvance présidentielle, Benno Bokk Yaakar (BBY) où il joue un rôle de premier plan pendant une dizaine d'années.

Aux législatives de juillet 2017, c'est lui qui conduit la liste de la mouvance présidentielle qui sortira largement vainqueur avec 125 sur 165 députés à l'Assemblée nationale.

Deux ans plus tard en 2019, il est le directeur de campagne du candidats Macky Sall à la présidentielle. Le président sortant le scrutin dès le premier tour avec 58,27% des suffrages.

Carrière politique

Mahammad Boun Abdallah Dionne a occupé de hautes fonctions gouvernementales dont celle de Premier ministre de juillet 2014 au 14 mai 2019.

Sous son magistère, le gouvernement a mis en oeuvre le Plan Sénégal émergent (PSE), devenu le référentiel des politiques publiques du pays.

A partir de mai 2019, à la suite à la suppression de la fonction de Premier ministre au Sénégal, il continua d'assurer les activités de coordination du gouvernement en qualité de ministre d'Etat, secrétaire général de la Présidence du Sénégal, du 6 avril 2019 au 28 octobre 2020, date à laquelle il quitte le gouvernement.

Il se lance en 2021 dans la consultation internationale avant d'être nommé en avril 2023, président du Conseil d'administration de la Banque industrielle pour le commerce et l'industrie (BICIS), d'où il démissionne, le 25 septembre de la même année, après avoir pris la décision de se présenter à l'élection présidentielle du 25 février 2024.

En retrait du terrain politique, il est revenu au-devant de la scène avec sa déclaration de candidature à l'élection présidentielle, en fin septembre 2023, après le choix porté par Macky Sall sur Amadou Bâ, comme candidat de Benno Bokk Yaakar (BBY).

Mahammad Boun Abdallah Dionne est candidat de la coalition "Dionne2024". Il s'est engagé à ne faire "un seul mandat de 5 ans" s'il était élu.

Mahammad Boune Abdallah Dionne est l'auteur de plusieurs publications et articles sur les stratégies de développement économique et social. Il a publié en 2023 "Le lion, le papillon et l'abeille" un essai à travers lequel il réaffirme la souveraineté du continent et déconstruit les thèses impérialistes qui maintenaient l'Afrique dans l'asservissement et la dépendance aux puissances occidentales.

L'ancien Premier ministre est aussi ingénieur informaticien et auditeur libre.

Mahammad Boun Abdallah Dionne a été décoré du Grand-Croix de l'Ordre national du mérite et Officier dans l'Ordre national du Lion du Sénégal, Grand Officier dans l'Ordre de la Couronne de chêne du Grand-Duché de Luxembourg et Commandeur de l'organisation internationale de la Protection civile (OIPC-ICDO Genève). Il parle de couramment le français et l'anglais.