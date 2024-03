Togo: Vision stratégique

Comment assurer un accès fiable et abordable à l'électricité pour tous ? Comment passer de 49% de taux d'accès, de couverture actuellement en électricité à 100% en 2033 en s'appuyant sur un mix-énergétique qui intègre les questions du changement climatique ? Comment faire du numérique un levier d'innovation, de croissance et d'inclusion quand on sait que 40% de nos populations ont accès à l'internet mais utilisant presque tous un téléphone cellulaire ?

Autant de questions qui sont abordées ce lundi à Lomé à l'occasion d'une réunion organisée par l'UEMOA.

L'accès à l'énergie et la transformation numérique sont deux leviers essentiels pour atteindre les objectifs de développement durable et d'émergence de la région.

Raison pour laquelle la Commission de l'UEMOA a placé ces deux priorités au coeur de sa vision stratégique.

Une vision qui s'appuie sur deux axes, la Stratégie de Développement de Pôles Énergétiques (SDPE) et le Programme Régional de Développement de l'Économie Numérique (PRDEN).

La SDPE a 98 projets identifiés pour un montant de plus de 7 500 milliards de FCFA.

Quant au PRDEN, il a dans les cartons 30 projets pour un montant estimé à 121 milliards.

'Le Togo partage pleinement la vision et l'ambition portées par l'UEMOA en matière d'énergie et du numérique. Sous le leadership du Président Faure Gnassingbé, notre pays a fait de l'accès universel à l'électricité et de la transformation digitale deux priorités majeures de sa stratégie de développement', a rappelé Akou Adetou Afidegnigban directrice de cabinet du ministre de l'Economie et des Finances.

Pour Paul Koffi Koffi, le Commissaire de l'UEMOA en charge de l'Energie, des Mines et de l'Economie numérique, les 8 pays de l'Union, il est maintenant essentiel de convaincre les partenaires techniques et financiers pour la mise en ouvre de ces initiatives.