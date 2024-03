Afrique: 13es Jeux africains - Madagascar décroche 3 médailles d'or, 1 en argent et 7 de bronze

Eric Andriantsitohaina a offert les premières médailles d'or à la délégation malgache aux Jeux africains à Accra.

Haltérophilie

Triplé d'Eric Andriantsitohaina

Une belle moisson lors de la première journée de compétition d'haltérophilie dans la salle du GCB Hall de l'Université du Ghana. A 33 ans, Eric Andriantsitohaina, engagé chez les moins de 55 kg, reste le maître de sa catégorie. Il vient d'ajouter quelques médailles d'or à son palmarès. En soulevant la barre à 96 kg, il se détache de tous ses adversaires et s'offre l'or de l'arraché. En épaulé-jeté, il a réalisé 135 kg pour un total olympique de 231 kg. Les dames ont raflé une médaille d'argent et trois en bronze. Chez les moins de 49 kg, Sabrina Andriamitantsoa s'est offert une médaille d'argent et deux de bronze. Elle a remporté l'argent au total olympique avec 140 kg et les deux argents en arraché (60 kg) et en épaulé-jeté (80 kg). Sa soeur, Fabia Andriamitantsoa s'est contentée du bronze de l'épaulé-jeté après avoir soulevé la barre à 67 kg.

Echecs

L'équipe mixte remporte le bronze

C'est une discipline où la Grande Île excelle. L'équipe mixte, composée de Fy Rakotomaharo et de Aina Tsinjoviniavo, a décroché la médaille de bronze. Après avoir totalisé 8 points sur 12 sur la partie mixte rapide, ils ont terminé sur la troisième marche du podium. Fy Rakotomaharo a réalisé un parcours sans-faute avec 6 points et Aina a récolté 2 points, ce qui fait un total de 8 points. La médaille d'or a été remportée par le duo égyptien avec 10 points et l'argent est revenu à la paire algérienne créditée de 9 points. Le tournoi rapide individuel a débuté hier avec les 6 parties où Fy termine 6e et Aina occupe la 10e place. Ce jour, c'est le tournoi « blitz » individuel et par équipes avec deux autres médailles encore à la clé.

Tennis de table - Double mixte

Fabio et Karen décrochent le bronze

Les pongistes malgaches ne rentrent pas bredouille des Jeux africains. La paire mixte, formée par Karen Raharimanana et Fabio Rakotoarimanana, a remporté la médaille de bronze du double mixte des 13es Jeux africains. Qualifiés pour les demi-finales, ils ont assuré une médaille. Au dernier carré, la paire malgache a été battue par le duo algérien, Ouaiche Laurent et Lucie Mobarek, par trois sets à rien. En quarts de finale, les deux pongistes expatriés ont éliminé les Nigérians Mati Taiwo et Bello Fatimo, par 3 sets à 2. En 8es, ils ont pris le dessus sur les Algériens, Mehdi Bouloussa et Nasri Malissa par 3 sets à 2. « Nous nous sommes bien battus, nous espérons faire mieux, mais, on a dû se contenter de la médaille de bronze » a souligné, Karen.

Lutte

Emma et Elodie échouent au pied du podium

Pas de médaille pour les lutteuses malgaches lors de la première journée de compétition disputée hier au Dôme Bort Heyman. Deux combattantes ont disputé les finales de bronze, dans la catégorie des moins de 53 kg. Emma Rasoanantenaina a perdu face à l'Égyptienne, Sahimaa Atef, pour la médaille de bronze par 5 à 0. Avant cela, elle a battu la Sénégalaise, Mama Marie, avant de perdre contre une Nigériane. De son côté, chez les moins de 62 kg, Elodie Rasoarimalala n'a pas fait long feu face à la Sénégalaise, Safietou Goudiaby par 11 à 0. En quart de finale, Elodie s'est imposée face à la Burundaise, Lynca par 8 à 0 mais a cédé face à une Égyptienne. Le manque d'expérience internationale a été ressenti chez les combattantes malgaches.