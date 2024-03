Madagascar: Natation / Nomena Jauslin - Les championnats de Suisse comme prochain objectif

interview

L'an dernier, la nageuse malgache Nomena Jauslin, évoluant en Suisse, a réalisé une performance impressionnante de 28"09 en 50 m nage libre, à seulement un dixième de seconde du record de Bako Ratsifandrihamanana (27'09) établi en 1985 et jamais surpassé depuis. Agée de 17 ans, Nomena a tout l'avenir devant elle.

Midi Madagasikara : Peux-tu te présenter en quelques mots ?

Nomena Jauslin : « Je suis Nomena Jauslin, passionnée de natation. Anciennement été dans le Club de natation Tanà Swimmers, je suis désormais au Lausanne Aquatique en Suisse. J'ai un petit frère de 13 ans et une petite soeur de 14 ans, tous deux pratiquant l'athlétisme et admirant mon parcours, souhaitant suivre mes traces pour Madagascar ».

MM : Peux-tu nous parler des compétitions auxquelles tu as récemment participé ?

NJ : « Sélectionnée dans l'équipe nationale aux Jeux des Iles 2023 à Madagascar, j'ai participé aux 50NL, 100NL et 200NL en individuel, où j'ai atteint la finale. Nous avons remporté la médaille de bronze en équipe au 4x100 4 nages avec Tendry, Finaritra et Antsa, établissant un record national. Au championnat du monde junior en Israël en septembre dernier, j'ai réalisé mes meilleures performances de l'année en 50NL, 100NL, 50DOS et ma meilleure performance personnelle en 50PAP. En décembre, au Championnat d'Afrique junior à l'île Maurice, des problèmes de santé m'ont empêché de participer au relais filles 4x100NL ».

MM : Comment s'est déroulée la préparation ?

NJ : « Mon coach en Suisse a planifié ma préparation pour ces compétitions. Je lui ai fourni le planning et le programme annuel, et il organisait mes entraînements. Pendant les JIOI, alors que j'étais à Madagascar, il m'envoyait les plans d'entraînement par message, et je lui donnais un retour après chaque séance. Sur place, j'avais également les coachs nationaux et le DTN. En général, je m'entraîne tous les jours sauf le dimanche et deux fois le jeudi ».

MM : Que fais-tu actuellement ?

NJ : « Je suis encore au lycée et, en parallèle, je poursuis mes entraînements. Cela demande beaucoup d'organisation, mais tout se déroule bien. J'obtiens toujours de bonnes moyennes ».

MM : Es-tu en couple ?

NJ : « Une question qu'on me pose souvent. Oui, j'ai un copain depuis presque deux ans ».

MM : Quel est ton objectif sportif pour l'année ?

NJ : « Je participerai aux championnats de Suisse en grand bain et en été, ainsi qu'à quelques meetings. Pour Madagascar, je vais passer les tests de classement ce week-end et enverrai les résultats. Ensuite, je suivrai le programme de Madagascar Aquatics ».

MM : Comment perçois-tu la natation malgache de loin?

NJ : « Il y a beaucoup de potentiel malgré le manque de moyens au niveau des infrastructures ».

MM : Quelque chose à ajouter ?

NJ : « Il faut viser haut et se donner les moyens pour y parvenir. Ma devise est « Tsisy mafy tsy laitra ny zoto » ».