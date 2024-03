Afrique: Côte d'Ivoire - Masabao au Masa 2024 d'Abidjan

Sur plus de 3 000 postulants et postulantes de par le monde, le groupe Masabao représentera Madagascar pour le Masa d'Abidjan 2024 du 13 au 20 avril. « Nous sommes trois représentants malgaches, les deux autres le sont pour d'autres disciplines, nous portons la couleur malgache pour la catégorie musique », précise Manambilo Zanatsoa, le fondateur de la formation. C'est à Faux-Cap dans la région Androy qu'il décide de se lancer dans la grande aventure musicale. En 2008, Masabao voit le jour. « Notre genre musical est le taroba beko », ajoute-t-il. Comme quoi, le sud malgache recèle une grande variété de musique encore peu connue, pas uniquement et caricaturalement le « tsapiky ». Manambilo Zanatsoa va ainsi porter à l'écoute du monde ce genre dont l'appellation oscille entre la cadence et la manière de chanter.

« Le Masa a été officiellement créé lors de la deuxième conférence des ministres de la Culture et de la Francophonie qui s'est tenu à Liège (Belgique) en 1990 », selon la page web de l'événement. Dans l'ensemble, le festival se divise en deux, le marché est réservé aux professionnels dont les invités sont triés sur le volet. Il s'agit d'un espace d'échange entre des professionnels du marché de l'art en général et des artistes venus de plusieurs pays désireux de trouver des financements pour leur projet.

Il y a ensuite le volet festival et ses 200 spectacles, avec des dizaines de groupes musicaux et de formations d'autres formes artistiques. Madagascar, grâce au groupe Masabao, sera au côté de pays comme le Canada, les États-Unis, le Nigéria, le Cap-Vert, la Mauritanie, le Maroc, l'Afrique du Sud, la Tunisie, le Zimbabwe et d'autres encore. C'est la première fois que Masabao se trouve en terres étrangères depuis sa création bien qu'il ait déjà joué sur les scènes les plus en vues d'Antananarivo, comme la Teinturerie, le cercle germano-malgache (Cgm), le Craam de l'université d'Antananarivo, entre autres.