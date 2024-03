Madagascar: FEPA - Lancement de la 16e édition

Le Malagasy Professionnels de l'Elevage (MPE) va réunir de nouveau tous les acteurs oeuvrant dans le secteur de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche.

En effet, cette plateforme va organiser la 16e édition de la Foire de l'Elevage et de la Production Animale (FEPA) du 25 au 28 mars 2024 dans son enceinte à Nanisana. Comme son nom l'indique, les différentes filières de l'élevage ainsi que leurs produits dérivés y seront exposés, sans oublier toutes les activités liées à la pêche. On y trouvera tous les maillons de la chaîne de valeur du secteur élevage.

L'agriculture sera également représentée dans le cadre de cette manifestation économique étant donné qu'il s'agit d'un secteur interdépendant au secteur de l'élevage. En outre, les artisans qui se spécialisent en matière de transformation de peau de zébu y effectueront en même temps une exposition. Les organisateurs prévoient d'ériger au moins 140 stands pour que les participants puissent exposer leurs produits issus des secteurs de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche ainsi que de l'artisanat.

Plus de 22 000 visiteurs

Outre la présentation des différentes filières touchant le secteur de l'élevage, les prestataires de services, les fournisseurs d'intrants, les fabricants de produits phytosanitaires et matériels et équipements d'élevage ainsi que les formateurs sur la technique de conduite d'élevage, apporteront leurs appuis et conseils aux éleveurs. Même les particuliers désirant se lancer dans ce secteur porteur et dans la plupart des cas à cycle court, trouveront dans le cadre de cette 16e édition de la Foire de l'Elevage et de la Production Animale, tous les ingrédients nécessaires pour le démarrage de leurs activités, qui rappelons-le, ne nécessitent pas un énorme investissement. Par ailleurs, cet événement de grande envergure se démarque par l'organisation des conférences-débats sur différents thèmes. Des opérateurs et bien d'autres professionnels y interviendront en vue de soutenir les éleveurs face aux grands défis touchant le secteur, et ce, en apportant des solutions y afférentes.

Il est à noter que le Fonds de l'Elevage apportera son appui à l'organisation de cette 16e édition de la FEPA qui sera sous tutelle du ministère en charge de l'Agriculture et de l'Elevage. L'objectif de Malagasy Professionnels de l'Elevage consiste à contribuer au développement de ce secteur tout en présentant les différentes innovations permettant de redynamiser chaque filière. Plus de 22 000 visiteurs seront ainsi attendus à cette manifestation économique.