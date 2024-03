Afrique: 62 joueurs du championnat, dont Nathan Douala, écartés pour « double identité »

La Fédération camerounaise de football a fait savoir que 62 joueurs du championnat national, Elite One, ne disputeront pas les play-offs pour cause de fraude sur l'âge. Parmi eux, Nathan Douala, qui avait été retenu avec les Lions indomptables lors de la CAN 2024 et qui faisait déjà parler pour ses « 17 ans ».

Il était un peu la mascotte des Lions indomptables lors de la dernière Coupe d'Afrique des nations. Nathan Douala, déclaré plus jeune joueur de la CAN, du haut de ses « 17 ans » faisait office d'animateur du groupe retenu par le désormais ex-sélectionneur du Cameroun, Rigobert Song. Aujourd'hui, le joueur de Victoria United est devenu le symbole du nouveau scandale de fraude sur l'âge qui secoue en ce moment le foot camerounais. La Fédération camerounaise de football (Fecafoot) vient en effet de sortir la liste joueurs autorisés à prendre part aux play-offs du championnat MTN Elite One sans 62 joueurs, dont Wilfried Nathan Douala, écartés pour cause de « double identité » et pour avoir menti sur « leur âge ».

Tapis vert...

Quinze clubs sont concernés et l'équipe de Yong Sport academy (Yosa) compte dans ses rangs 13 joueurs épinglés pour double identité. Victoria United, le club de Nathan Douala, en compte sept. Ironie de l'histoire, le président de Victoria United, Valentine Nkwain, avait déposé une réserve contre le club de Yosa pour des joueurs ayant trafiqué leur âge après la rencontre Victoria-Yosa, 1-1, de la 17e journée du championnat. La Fédération lui avait donné raison et suspendu six joueurs de l'équipe de Bamenda et donnant la victoire sur tapis vert à Victoria United.

C'est donc une nouvelle crise pour le foot camerounais déjà englué dans celle des mauvais résultats et la recherche d'un sélectionneur pour remplacer Rigobert Song.

La question de la fraude sur l'âge est surtout récurrente au Cameroun. En janvier 2023, la Fédération camerounaise avait suspendu 21 de ses 30 internationaux U17 sélectionnés pour un tournoi qualificatif à la CAN de la même catégorie.