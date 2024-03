Afrique: Jeux africains Accra 2023 - 13 nouvelles médailles pour l'Algérie dont 3 en or

ACCRA — L'Algérie a remporté 13 nouvelles médailles (3 or, 6 argent et 4 en bronze), à l'issue de la troisième journée des épreuves des 13es Jeux africains (JA-2023) d'Accra au Ghana (8-23 mars 2024), disputées dimanche.

Au badminton, trois médailles (2 or et 1 en argent) ont été décrochées par la sélection algérienne. Les deux médailles d'or ont été l'oeuvre de la paire Koceila Maameri-Tenina Maameri (double mixte) et Maameri Koceila-Sabri Madel (double messieurs), alors que le duo féminin Hala Bouksani-Maameri Tenina s'est contenté de la médaille d'argent en double dames.

Au dernier jour des épreuves du tennis de table, la sélection algérienne a décroché une médaille d'or grâce à la paire Aouiche Stephan-Boulousa Mehdi vainqueur en finale des Egyptiens Asr Khaled-Choumane Mohamed (3-2).

L'Algérie termine la compétition à la deuxième place avec un total de cinq médailles (1 or, 1 argent et 3 en bronze).

En Natation, quatre médailles ont été remportées par les athlètes algériens (2 en argent et 2 en bronze). Les deux médailles d'argent sont l'oeuvre d'Arjoune Abdellah (200m nage libre) et Jaouad Syoud (100 m brasse), alors que les médailles de bronze ont été obtenues grâce au relais 100 m x4 nage libre mixte et Nefsi Rania au 100 m brasse.

De son côté, l'haltérophile Nadia Ketabi (45 kg) a décroché trois médailles d'argent dans sa catégorie (arraché, épaulé-jeté et total).

Aux échecs, deux médailles de bronze sont glanées par la sélection algérienne grâce à Nasr Lina (individuels dames) et Arab Adlène (individuels messieurs).

Au tableau des médailles, l'Algérie occupe la deuxième place avec un total de 39 médailles (8 or, 15 argent et 16 en bronze), derrière l'Egypte avec 66 médailles (36 or, 14 argent et 16 en bronze).

L'Algérie prend part à la 13ème édition des Jeux africains 2023 d'Accra avec une délégation composée de 299 personnes dont 222 athlètes représentant 18 disciplines dont quatre sont qualificatives aux Jeux olympiques 2024 de Paris (badminton, tennis, tennis de table et triathlon).