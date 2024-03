Tunisie: Amine Darmoul de retour - «La qualification aux JO, c'est jouable !»

«Heureux de réintégrer le groupe et résolu à répondre aux attentes», nous confie le maître à jouer du Sept national, Mohamed Amine Darmoul.

Un seul être vous manque et tout est dépeuplé, dit-on. Nous y sommes. «Si Darmoul était présent à la dernière CAN d'Egypte, le sacre africain n'aurait pas échappé à la Tunisie», martelaient à l'unisson fans et connaisseurs du handball tunisien au lendemain de l'élimination du Sept national par les Pharaons au stade des demi-finales. Des propos loin d'être illogiques et que nous partageons, les yeux fermés, non seulement parce que ce soir-là, le redoutable commando du Nil n'a pas amené son arsenal d'armes de destruction massive qu'on lui connaît, mais aussi parce que dans ce genre d'empoignades musclées qui exigent des nerfs d'acier et des exploits individuels, Darmoul (et on l'a vu à répétition), s'extériorise mieux et devient étonnamment plus utile.

«Ça l'amuse même», soutiennent ses copains. «Je préfère ne pas revenir sur ce qui s'est passé au Caire, ni encore sur le bilan de notre participation», lance sobrement «mister MAD», comme se plaisent à l'appeler ses coéquipiers allemands. «Je remercie, insiste-t-il, tous les joueurs pour avoir crânement défendu nos couleurs, ne s'inclinant qu'en fin de match.

Je n'ai raté aucune de nos rencontres que j'ai suivies avec autant d'émotion que de passion, comme si j'étais de l'expédition. Ah ! Cette maudite blessure».

Coeur de lion

La parenthèse de la CAN fermée, l'ex-titi de Sousse, qui était pourtant au temps de son adolescence prédestiné à une carrière de... lutteur à l'instar de son père Abdelhamid, avoue avoir beaucoup souffert durant sa période de convalescence partagée entre la Tunisie et l'Allemagne. «Quand on est fou de handball », explique-t-il, «il n'est pas facile de garder éternellement le lit sans caresser un ballon, sans marquer un but, sans savourer une victoire aux vestiaires. Mais, Dieu merci, j'ai pu supporter cette frustration de triste mémoire et rebondir sur le parquet». Un come back que son club germanique GWD Minden attendait impatiemment, car, là aussi, son absence s'est fait cruellement ressentir.

«Mon équipe, rapporte-t-il, a beaucoup peiné ces derniers temps, concédant notamment trois défaites, mais nous venons enfin de reprendre goût à la victoire». Y restera-t-il ? Darmoul, coeur de lion que le professionnalisme du Vieux continent semble avoir mûri, laisse venir et se garde d'évoquer son avenir. Et il a mille fois raison de se faire discret, quand on sait que de grosses cylindrées du célèbre bundesliga ne cessent de lui faire les yeux doux. D'où la certitude que sa cote n'a jamais été aussi rayonnante en Europe. «C'est mon agent qui s'en occupe», précise calmement l'ex-stratège de l'Etoile du Sahel qui, avec ses 25 printemps, peut prendre tout son temps avant de se fixer sur son avenir.

C'est jouable

Rater l'Egypte, oui mais pas la Hongrie où MAD sera bien là. «Je suis heureux de réintégrer le groupe», déclare-t-il, avec la même joie que manifeste un émigré attendant le décollage de l'avion qui le ramènera au bercail. Avec déjà quatre matches dans les jambes, il assure qu'il a retrouvé, plus rapidement que prévu, 100% de sa forme. Soit le top. Un certain Patrick Casal qui, faut-il le souligner, ne jure que par ce joueur en sélection, ne pouvait rêver mieux. Parlant maintenant de nos chances au TQO, Darmoul se veut réaliste. «Non, estime-t-il, nous ne jouerons pas là-bas sur du velours, parce que, contrairement à ce que pensent certains, nos adversaires ne sont pas nés de la dernière pluie. Donc, ils imposent le respect et sont à prendre très au sérieux. Cela ne veut nullement dire que nous sommes partis pour rentrer avec des raclées. Bien au contraire, vous allez voir, si tout va bien, que nous sommes en mesure de leur mener la vie dure et, ne riez surtout pas, de les battre».

Le handball tunisien sera donc de la fête parisienne des olympiades ? La riposte de Darmoul est instantanée : «Je me contenterai de dire que c'est jouable».