Afrique: Le CAB s'installe confortablement au Play-out - Un excellent parcours jusque-là !

Contre l'ASM, les camarades de Ben Zitoun ont sorti le grand jeu pendant les 45 premières minutes.

Malgré une victoire méritée dans l'ensemble, l'équipe cabiste a quand même eu chaud lors des derniers moments de la partie. En regardant le volume de jeu développé dans le premier half, on a pensé qu'elle allait se trouver en roue libre surtout lorsque l'adversaire s'est retrouvé à dix après l'expulsion de Yassine Werzli en deuxième mi-temps. En effet, d'entrée, le CAB s'est rué dans le camp marsois dans l'espoir de marquer rapidement et pouvoir gérer à sa guise la suite... On a joué sur les côtés, à droite, à gauche où respectivement Guessmi et Akremi n'ont pas lésiné sur les efforts pour faire le surnombre en attaque.

Leurs montées ponctuées par des centres à destination de Ben Zitoun ont été, soit repoussés par les défenseurs adverses, soit mal négociés par les attaquants «jaune et noir». Ce manque de réussite n'a pas échappé au coach Maher Kanzari qui a déclaré à l'issue des débats : «Nous avons joué une excellente première mi- temps au cours de laquelle nous n'avons pas su concrétiser notre domination malgré un bon nombre d'occasions de buts». Mais à force d'essayer, Ben Zitoun bénéficie d'un pénalty après avoir été « fauché » dans la zone interdite. Il se fait justice lui-même et donne ainsi l'avantage aux siens juste avant la pause.

Un fléchissement inexplicable !

De retour des vestiaires, les Cabistes perdent de leur verve. On constate inexplicablement un relâchement. Même l'entraîneur n'arrivait pas à fournir une explication à ce qu'il a qualifié de « fléchissement » en seconde mi-temps. Pire, Kanzari ajoute : « L'ASM nous a mis en difficulté petit à petit, au fur et à mesure que l'on s'approchait de la fin du match. Au moment où notre fléchissement commençait à se faire sentir, notre adversaire a mis toute sa force devant. Fort heureusement pour nous, on a bien géré ce passage à vide et le score en resta là, à notre avantage». L'apprentissage se fait justement grâce à ce genre de situation. C'est bien que les jeunes Cabistes le vérifient à leurs dépens. Et c'est ainsi qu'on forge sa personnalité ! Après la trêve, le CAB sera encore plus solide, du moins c'est ce qu'espèrent les fans bizertins.

Sur un autre plan, on a appris de source proche du club nordiste qu'une correspondance de la Cnss est parvenue le 7 de ce mois à l'administration du CAB sommant les dirigeants à payer dans un délai de 8 jours près d'un million de dinars. Le public bizertin s'interroge sur le timing de ladite correspondance et dans le même temps si les autres clubs se trouvent dans la même situation sachant que certains d'entre eux sont redevables à la Cnss de sommes encore plus colossales, toujours suivant la même source !