Afrique: Les Etats-Unis rencontrent des partenaires africains pour mettre fin au conflit soudanais

L’Envoyé spécial pour le Soudan, Tom Perriello, se rendra en Afrique du 11 au 23 mars, pour démontrer la priorité que l’administration accorde à la fin du conflit au Soudan, à la satisfaction des besoins humanitaires immédiats et urgents du peuple soudanais et à la mise en place d’un gouvernement civil et démocratique, rapporte une note du département américain rendu public le 09 mars.

À Kampala, Addis-Abeba, Nairobi et Le Caire, le document a indiqué que l’Envoyé spécial rencontrera un large éventail de civils soudanais, y compris des membres de la société civile, des comités de résistance.

A cela s’ajoute des membres de la salle d’intervention d’urgence, des femmes, des jeunes et d’autres organisations et parties soudanaises de base pour entendre leurs points de vue sur la manière de renforcer leurs efforts pour répondre aux besoins urgents, exiger la fin du conflit et préparer une transition démocratique au Soudan, a annoncé la même source.

Par conséquent, la note de souligner que dans chacune de ces capitales, ainsi qu’à Djibouti, il rencontrera des partenaires africains, régionaux et multilatéraux clés afin d’harmoniser les efforts visant à mettre fin au conflit dévastateur au Soudan.