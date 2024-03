Burkina Faso: Brama Traoré est le nouveau sélectionneur des Etalons

L'entraîneur burkinabè Brama Traoré a été nommé sélectionneur de l'équipe nationale de football du Burkina Faso, pour un contrat à « long terme » en remplacement du Français Hubert Velud, a annoncé ce lundi 11 mars la Fédération de football (FBF).

« Après plusieurs expériences (...) nous avons pensé qu'il était temps maintenant de faire confiance à un entraîneur national », a déclaré le président de la FBF, Lazare Bansé, lors d'une conférence de presse, promettant « le début d'une grande réforme (...) pour le football burkinabè ».

Le nouveau sélectionneur des Étalons, nommé pour un « contrat à long terme », aura pour principales missions de « construire une équipe jeune » et « qualifier le Burkina Faso pour la CAN au Maroc et le mondial prochain », respectivement en 2025 et en 2026, a déclaré Lazare Bansé.

Mi-février, la FBF avait décidé de ne pas renouveler le contrat du Français Hubert Velud, quelques jours après l'élimination des Étalons en 8e de finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN).

Ancien milieu de terrain international (29 sélections), Brama Traoré, 50 ans, était entraîneur des U20 et U23, et s'est illustré notamment avec une médaille d'argent remportée par les U20 lors des derniers Jeux de la Francophonie en République démocratique du Congo. De 2012 à 2015, il avait été l'adjoint du sélectionneur Paul Put.

« Je suis passé par toutes les sélections jeunes depuis des années. Je n'ai pas brûlé les étapes, et je ferai tout pour amener les Étalons partout le plus loin possible », a réagi Brama Traoré.