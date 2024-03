Mali: Condamné à 18 mois de prison, l'activiste Ras Bath reste en détention

Au Mali, le chroniqueur Ras Bath vient d'être condamné à 18 mois de prison, dont neuf mois ferme. En détention depuis un an, l'animateur radio et militant malien était poursuivi entre autres pour « association de malfaiteur » et « atteinte au crédit de l'État ». Ras Bath a donc purgé sa peine, mais la Cour d'appel de Bamako le maintient tout de même en détention.

Au Mali, Ras Bath, militant et porte-parole du Collectif pour la défense de la République avait été arrêté en mars 2023, à la suite de propos qu'il a tenu durant une rencontre avec le parti politique de l'ancien Premier ministre, Soumeylou Boubeye Maïga, décédé en détention en an plus tôt.

Ras Bath avait dénoncé un assassinat, alors que les autorités de transition avaient refusé d'évacuer l'ex-chef de gouvernement pour assurer ses soins.

En première instance, l'activiste rasta avait été relaxé pour les accusations de « simulation d'infraction », mais il restait poursuivi pour « association de malfaiteur » et « atteinte au crédit de l'État », ce pour quoi il vient d'être condamné à neuf mois de prison ferme ce lundi 11 mars.

Une peine que Ras Bath a donc largement purgée, mais la Cour d'appel a tout de même décidé de le garder derrière les barreaux.

Selon une source proche du dossier contactée par RFI, toutes ses demandes de remise en liberté ont systématiquement été rejetées, car l'animateur radio fait toujours l'objet d'un mandat de dépôt émis par le juge d'instruction. De leur côté, les proches de Ras Bath ont toujours dénoncé un procès politique.