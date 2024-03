Afrique Centrale: Forces armées congolaises - Un accent particulier doit être mis cette année sur la discipline

L'action des commandants des grandes formations et des chefs de corps en cette année portera, entre autres, sur la discipline, l'exercice de l'autorité et la recherche de l'efficacité qui découle à juste titre de l'obéissance aux ordres qui est le premier devoir du subordonné, a indiqué le chef d'état-major général (CEMG) des Forces armées congolaises (FAC), le général de division, Guy Blanchard Okoï, lors de la clôture du séminaire visant à mettre à la disposition des chefs de corps des instructions nécessaires à la planification.

Toutes les affaires inscrites à l'ordre du jour de la session ont permis aux participants au séminaire d'affiner leurs capacités de mieux commander leurs structures respectives. « Ainsi, vous connaissez l'étendue de vos responsabilités. Les attentes du commandement à votre endroit sont particulièrement élevées cette année ; ce qui nécessite de votre part beaucoup d'engagement et une grande capacité d'adaptation dans l'exercice de votre métier de chef. Car, commander est un art et une science qui implique la capacité à fédérer, à persuader, à travailler et à faire travailler vos hommes afin d'atteindre les objectifs qui vous sont assignés », a déclaré Guy Blanchard Okoï dans son mot de clôture.

Le chef d'état-major général des FAC a indiqué par la même occasion que le règlement de discipline en vigueur stipule: « Le chef doit, dans la mesure du possible, associer ses subordonnés à l'action entreprise et les informer du but poursuivi et leur expose ses intentions. Ce chef doit créer au sein de son commandement les conditions d'une participation volontaire et active de tous à la tâche commune, article : 43. Il ne saurait donc y avoir des exclus et des laissés- pour-compte ».

En outre, il les a invités à mettre désormais en oeuvre les orientations reçues, c'est-à-dire, une fois de retour dans leurs commandements respectifs, de se mettre immédiatement au travail afin d'améliorer la planification et la conduite des activités actuelles.

Ainsi, a-t-il poursuivi, il faudra également déterminer les priorités, les axes d'efforts, les tâches et les moyens à mettre en oeuvre dans la contribution de l'ensemble des structures pour la réalisation des objectifs de 2024. En bref, les documents recteurs de planification doivent faire vivre les unités. De même, a-t-il dit, il faut avoir une unité de pensée et d'action pour espérer des résultats efficients. Il a ajouté : « Votre démarche doit aboutir à mettre en place, pour l'exercice de votre commandement, un tableau de bord qui servira de ligne de vie pour vous guider dans votre rôle de chef, d'alerte pour tenir vos échéanciers, vis-à-vis, de vous-mêmes, de vos subordonnés et surtout de votre chef hiérarchique et enfin, pour ne rien oublier dans l'accomplissement de vos tâches... ».