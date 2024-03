Congo-Brazzaville: Prise en charge de la jeunesse - L'IFMV à la recherche des solutions

Après les séances de travail courant février au Congo, l'Institut de formation aux métiers de la ville (IFMV) mène une mission de travail conduite par Brice Arsène Mankou à Montréal, au Canada, à la recherche de solutions idoines susceptibles d'être proposées aux partenaires du Congo en faveur de la jeunesse.

C'est sur invitation de l'Université de Montréal que Brice Arsène Mankou, professeur de sociologie, s'est rendu au Canada depuis le 4 mars dernier, mettant à profit le réseau de l'IFMV pour rencontrer différents partenaires en vue des échanges afin de trouver des pistes viables en faveur des actions à réaliser pour la jeunesse congolaise.

À ce titre, il a rencontré, entre autres, le Franco-Congolais Jean Isseri, directeur général de « Carrefour jeunesse emploi » et son équipe à propos de leur expérience en ce qui concerne la prise en charge des questions liées à l'employabilité et la formation professionnelle des jeunes dans un des quartiers cosmopolites de la ville de Montréal, une ville où le plein emploi connaît son essor en tant que territoire avec zéro chômeur.

Parmi les solutions retenues, un accent a été mis sur la formation diplômante visant l'obtention du Certificat d'aptitude aux fonctions d'animateur (Cafa). Soutenue par Carrefour jeunesse des Côtes de Neiges, et dispensée pour le compte de l'IFMV, cette formation, qualifiée par Brice Arsène Mankou de « réflexe jeunesse » à développer par les pouvoirs publics et la société civile comme c'est le cas au Canada, sera ouverte aux jeunes demandeurs d'emplois dont l'intention serait de postuler dans les collectivités locales et les douze départements du pays.

Carrefour jeunesse emploi et l'IFMV mettront en place un bureau conjoint où les deux instituts développeront les synergies à réaliser au Congo dès mai 2024. S'ensuivra la formation des animateurs des maisons de la jeunesse à travers le lancement de la formation qualifiante Cafa et la mise en place d'un FAB LAB, incubateur des métiers manuels pour lesquels on recrute au Congo.