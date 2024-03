Congo-Kinshasa: Mines - La RDC a pris part au congrès annuel de PDAC

Prospectors and developers association of Canada (PDAC), en français Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs a tenu récemment au Metro Toronto Convention Centre MTCC, dans la province de l'Ontario, son congrès de cette année. La République démocratique du Congo (RDC) a été représentée à ce rassemblement professionnel de l'industrie de l'exploitation minière au niveau mondial par une équipe de géologues et ingénieurs du ministère des Mines.

Conduite par le secrétaire général aux Mines, Jacques Ramazani Lutuba, la délégation congolaise a été constituée, entre autres, par le directeur général du Cami, Mabolia Yenga; celui du CEEC, Freddy Mwamba; du chef de département RTM à la CTCPM, Badosa Telesphore; du chef du département Etudes techniques au Cami, Prince Kashongwe; ainsi que de plusieurs autres experts du ministère des Mines.

Le congrès annuel de PDAC a ciblé principalement les acteurs techniques et les entreprises du secteur minier mondial. Il a connu la participation de nombreux représentants gouvernementaux de par le monde et a intéressé divers domaines, notamment l'industrie automobile, la défense et la sécurité, les infrastructures, les services professionnels ainsi que les technologies de l'information et des communications.

La RDC, réputée pour la fertilité géologique et minière de son sol et son sous-sol ainsi que comme leader mondial en matière de substances critiques et stratégiques à la transition énergétique, a mis à profit cet espace mondial pour vendre son image de marque et attirer plus d'investissements possibles.

Signalons qu'en marge de ce congrès, des formations enrichissantes en divers domaines des sciences de la terre ainsi qu'en diverses techniques et bonnes pratiques en exploration et exploitation minière ont été dispensées.