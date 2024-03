Congo-Brazzaville: Laboratoire national de santé publique - Des délibérations pour améliorer le niveau de santé de la population

La vingt-troisième session ordinaire du comité de direction du Laboratoire national de santé publique (LNSP) s'est tenue le 9 mars, à Brazzaville. Elle a adopté plusieurs délibérations pour améliorer l'accès aux soins et services de santé spécialisés afin de lui permettre, d'une part, de remplir ses missions et, d'autre part, de se préparer à être transformé progressivement en Institut national de santé publique.

Des délibérations ont été prises au terme de la rencontre, à savoir l'autorisation accordée à la direction générale d'exécuter les recettes et les dépenses de 2024 sur la base de la règle du 12e provisoire jusqu'au 31 mars; l'approbation des programmes, rapports des budgets et des comptes financiers exercices 2016 ; 2017 ; 2018 et 2019 ; l' autorisation d'installation des antennes du LNSP dans les villes d'Impfondo et d'Oyo ; l'approbation de la création d'un service dénommé Centre de vaccination international et de médecine de voyage au sein du LNSP.

Sous le patronage de Raphaël Taty-Taty, président dudit comité, il a été également adopté et recommandé la tenue, avant le 31 mars, d'une session extraordinaire consacrée à l'analyse et à l'adoption des documents budgétaires couvrant les années 2020 à 2023, ainsi que le programme d'activités et les budgets 2024.

Le communiqué final stipule, dans la même logique, que tous les documents et autres délibérations ayant un lien avec les budgets des années sus mentionnées ont été renvoyés à la prochaine session. Il s'agit, entre autres, des délibérations portant autorisation de construction de l'antenne de Pointe-Noire et la réhabilitation des immeubles désaffectés du LNSP à Brazzaville.