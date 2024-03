Congo-Brazzaville: Démocratie et bonne gouvernance - Pierre Ngolo lauréat du « Prix panafricain d'excellence»

Le président du Sénat, Pierre Ngolo, a réceptionné le 10 mars à Brazzaville, par l'intermédiaire de son directeur de cabinet, Jean Christophe Okandza, le « Prix panafricain de la promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance », décerné par le Consortium panafricain pour la paix.

Le lauréat de l'édition 2023 a été choisi le 15 février à Cotonou au Bénin par le comité exécutif du Consortium panafricain pour la paix, au terme d'une longue procédure qui a connu plusieurs nominés. Retraçant le parcours professionnel et politique de Pierre Ngolo, le coordonnateur du Consortium panafricain pour la paix, le Dr Ernest Nounga Djomo, a rappelé que le président du Sénat congolais est un exemple à suivre pour la jeunesse africaine en général et la jeunesse congolaise en particulier.

Encore appelée « Prix panafricain d'excellence », cette distinction est décernée chaque année par le comité exécutif d'éthique du Consortium panafricain. Elle a pour but de récompenser un homme d'Etat, un gouvernement, une organisation ou toute personne qui, par sa politique, son engagement, ses prises de position ou la qualité de son travail, aura su bien témoigner de son attachement à l'une des valeurs suivantes : la promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance ; la promotion du développement socio-économique ; la promotion de l'intégration entre les peuples ; la promotion de la paix, de la non-violence, des droits humains et de la cohésion sociale. « Ce prix est la récompense de mérites éminents acquis au service de l'Afrique. Nous nous réjouissons de cette brillante distinction qui honore toute l'action humaine, généreuse et efficace que vous avez menée pendant toute votre vie professionnelle et pour les nombreux et loyaux services rendus à la nation congolaise », a indiqué le coordonnateur du Consortium panafricain pour la paix.

%

Notons que Pierre Ngolo est un pur produit de l'Union de la jeunesse socialiste congolaise, jeunesse du Parti congolais du travail (PCT) où il a mené une vie militante au niveau des instances intermédiaires avant d'assumer de 2011 à 2019 les fonctions de secrétaire général du PCT. Premier secrétaire du Conseil national de transition de 1998 à 2002, il a été député d'Ongogni dans les Plateaux, puis de Ouenzé, dans le cinquième arrondissement de Brazzaville de 2002 à 2012. Premier secrétaire de l'Assemblée nationale pendant cette même période, Pierre Ngolo a présidé le Parlement de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale de 2010 à 2012. Membre du Parlement africain à compter de 2017, il est depuis juin 2019 coordonnateur de l'Association des Sénats d'Afrique et, depuis 2017, président du Sénat.

Né le 27 juin 1954 à Etoro, dans le district de Gamboma, Pierre Ngolo est titulaire d'une licence en philosophie à l'université Marien-Ngouabi et d'une maîtrise en philosophie obtenue à l'université de Reims Champagne-Ardenne en France. Professeur certifié des lycées, il a enseigné la philosophie dans les lycées de Brazzaville de 1978 à 1981 avant d'assumer les fonctions de directeur de cabinet du ministre de la Jeunesse et des Sports en 1993. « En tant que panafricaniste, il a non seulement servi la République du Congo, il a aussi servi l'Afrique », a reconnu Ernest Nounga Djomo.