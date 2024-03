Ethiopie: L'ambassadeur Sileshi Bekele a discuté avec divers responsables aux Etats-Unis.

Addis Abeba, le 11 mars 2024 (ENA) : - L'ambassadeur d'Éthiopie aux Etats-Unis, l'ingénieur Sileshi Bekele, a discuté avec divers responsables.

Dans sa conversation avec le représentant de la Chambre des représentants de Californie, Ted Lewin, l'ambassadeur Sileshi a expliqué le processus de paix en Éthiopie et l'accès à l'aide humanitaire pour les personnes touchées par des causes naturelles et d'origine humaine.

Il a également rappelé le retrait de l'Éthiopie d'AOA et son impact.

L'ambassadeur a également discuté avec le sous-secrétaire par intérim pour les Volontaires et les Affaires financières du département américain des affaires économiques et commerciales, du marché noir qui aggrave l'inflation et des problèmes du secteur financier auxquels le pays est confronté.

D'autre part, l'ambassadeur a rencontré la représentante adjointe au commerce des États-Unis, Constance Hamilton, où ils ont discuté de la possibilité de renvoyer l'Éthiopie à AGOA.

L'ambassadeur Sileshi, a expliqué que la séparation de l'Éthiopie d'AGOA affectera les conditions de travail et de vie des femmes et des jeunes à faibles revenus expliquant que la décision aura un impact sur les investisseurs américains et mettra la pression sur les efforts de réhabilitation des zones touchées par les conflits et les catastrophes.

L'ambassadeur a indiqué sur sa page de réseau social avoir consulté l'ambassadeur d'Algérie aux Etats-Unis, Sabri Baonkadem, au sujet des relations bilatérales entre les deux pays.

L'ambassadeur Sileshi a discuté de la situation actuelle de la Commission nationale de réhabilitation avec le commissaire de la Commission nationale éthiopienne de réhabilitation, l'ambassadeur Teshome Toga, et le représentant du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), Basil Massey.