Ile Maurice: Jency Mavungal ou de l'audace... pour créer l'événement

Ambitieuse et créative, Jency Mavungal veut s'imposer dans l'événementiel. Malgré les obstacles sur son parcours, avec ténacité et détermination, elle a progressé, étape par étape, pour fonder son agence : Jen Event Ltd. Récit d'une femme combative...

À peine sortie du collège, Jency Mavungal se lance dans une aventure au Sugar Investment Trust (SIT).«J'ai pris mon premier emploi à l'âge de 19 ans», confie-t-elle avec le sourire. Motivée et ambitieuse, elle s'investit pleinement dans ce nouveau défi. «J'ai travaillé au département des ventes et j'ai adoré car on m'a confié des responsabilités.» En effet, elle est chargée de gérer divers dossiers, allant des données sur des écoles pré-primaires à celles des senior citizens. «J'ai également eu l'occasion de collaborer avec de grandes entreprises, ce qui m'a permis d'acquérir progressivement de l'expérience.» Elle se souvient aussi avec satisfaction de son travail chez Princes Tuna où elle a organisé une journée récréative et familiale pour pas moins de 6 000 personnes.«Une tâche herculéenne mais je suis fière de l'avoir menée à bien.»

Cependant, les épreuves vont bouleverser son existence. «En avril 2009, j'ai perdu l'une de mes jumelles et deux mois plus tard, ma mère nous a quittés.» Ces disparitions laissent une jeune mère dévastée. Malgré tout, elle trouve la force de se jeter dans le travail et de se donner à fond. Mais en 2010, des changements surviennent dans l'entreprise. «Le nouveau responsable m'a mis une pression écrasante, me poussant à prendre la décision radicale de démissionner.» Grâce au soutien de son époux, elle renoue avec le monde professionnel et obtient un poste à Port-Louis dans une agence spécialisée dans la conception de magazines touristiques. «J'ai intégré le département des ventes et de marketing. J'ai particulièrement apprécié cette expérience car elle m'a permise de découvrir Maurice à travers la réalisation du magazine.»

Elle se trouve toutefois confrontée à une nouvelle décision car sa fille est encore en bas âge et a besoin d'une attention particulière. «Je ne pouvais pas me permettre de rester à la maison en raison de mes obligations financières, notamment le remboursement de prêts. J'ai alors trouvé un emploi à l'hôtel Le Touessrok.» C'est en juin 2013. Travaillant dans la sécurité, elle est chargée de fournir des informations sur les activités à l'île-aux-Cerfs et d'accompagner les clients qui débarquent en hélicoptère. «J'ai vraiment aimé mon travail et j'ai beaucoup appris. Pour couronner le tout, lors de la fête de fin d'année de l'hôtel, j'ai été honorée du deuxième prix pour le travail que j'ai accompli. La direction n'a reçu que des retours positifs des clients à mon sujet.»

Mais les horaires de travail vont changer au début de 2014 et en raison de ses responsabilités de mère de famille, elle décide de chercher un nouvel emploi. «En novembre de la même année, j'ai décroché un poste au Domaine de la Nature à Asso Villa.»

Travaillant dans le département de Sales and Executive Marketing et assumant diverses responsabilités dans l'entreprise, elle gravit les échelons et accède au poste de Marketing Manager au bout de deux ans. «J'ai même contribué à l'entretien des chambres, ce qui m'a procuré une satisfaction particulière»*, révèle-t-elle.

Son objectif principal est d'attirer une nouvelle clientèle pour son employeur. «J'ai misé sur des sorties scolaires pour inciter les responsables à organiser des événements chez nous, ainsi que des groupes du troisième âge. Je me suis inspirée de mes expériences passées au Waterpark et cela a porté ses fruits.» Jency affirme avoir toujours eu confiance dans le marché local. «J'ai toujours cru en son potentiel. La période de Covid-19 l'a d'ailleurs confirmé. Les Mauriciens nous ont soutenus pendant ces mois difficiles. Bien des gens hésitent à travailler avec des Mauriciens mais ils ont dû revoir leur position», estime-t-elle.

Après la pandémie, plusieurs nouvelles activités sont lancées telles que l'organisation de mariages, des enterrements de vie de jeunes filles et de garçons, ainsi que des concerts. «C'étaient des domaines nouveaux pour moi. Avec la diminution du tourisme, il a fallu diversifier nos activités», explique-t-elle. Cependant, en mai 2022, elle décide de quitter son emploi pour fonder sa propre entreprise, Jen Event Ltd. Et elle ne le regrette pas. «Mon entreprise est maintenant affiliée à Ocean Garden à Baiedu-Tombeau. J'organise des déjeuners et dîners pour de grands groupes et j'ai même contribué au succès de l'événement Bollywood Vibe», se réjouit-elle. Aujourd'hui, elle continue à se faire plaisir, tout en satisfaisant ses clients et elle leur réserve même quelques surprises cette année.