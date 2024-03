Afrique: La guerre en Ukraine a transformé le marché de l'armement

Alors que le commerce mondial d'armes est en légère baisse, l'Europe a considérablement augmenté ses importations et les Etats-Unis ont renforcé leur position.

Le Sipri, l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm a comparé la période allant de 2019 à 2023 avec celle entre 2014 et 2018.

Premier constat : en volume, le commerce mondial d'armes a baissé d'un peu plus de 3%.

Voilà qui vient contraster avec le deuxième constat important de cette étude : les importations d'armes de l'Europe ont presque doublé. Plus de la moitié de ce matériel vient des Etats-Unis, cette part a progressé de 20 %.

Un nouveau signe de la dépendance grandissante du continent européen vis-à-vis de Washington en matière de défense.

Plus globalement, les Etats-Unis ont renforcé leur leadership sur le marché des armes, en fournissant des biens à pas moins de 107 pays dans le monde. Du jamais vu dans ce secteur. Une progression d'autant plus remarquable, souligne le Sipri, que l'hégémonie américaine est de plus en plus contestée.

L'Ukraine, première destination d'armes au monde

Revenons à l'Europe : en 2023, l'Ukraine aura été le plus grand importateur d'armes au monde, là où, avant l'invasion russe, le pays pouvait encore se reposer en partie sur sa propre industrie.

%

Il faut néanmoins nuancer le terme d'importateur, puisque l'Ukraine se fait avant tout livrer des armes par ses alliés, sans avoir à les acheter.

Les principaux fournisseurs de Kiev sont ainsi, de loin, les Etats-Unis, avec une part de presque 40%, suivis de l'Allemagne et de la Pologne.

Pieter Wezeman, l'un des auteurs du rapport, précise que "2023 a été une année très forte en termes d'exportations d'armes allemandes, en partie liée bien sûr à l'aide militaire apportée à l'Ukraine, mais aussi à la livraison, par exemple, de sous-marins à Singapour et de frégates et navires à la fois à Israël et à l'Egypte."

La France détrône la Russie

La guerre en Ukraine a aussi changé l'ordre des cinq principaux exportateurs d'armes dans le monde que sont les Etats-Unis, la France la Russie, la Chine et l'Allemagne.

Paris a remplacé Moscou en tant que numéro deux. Les exportations françaises ont augmenté de moitié, portées par ses avions de combat Rafale ou encore ses sous-marins.

Dans le même temps, les ventes de la Russie ont diminué de moitié. Car d'importants acheteurs comme la Chine et l'Inde préfèrent de plus en plus produire eux-mêmes.

Et la pression politique s'est accrue. Selon Pieter Wezeman, "les Etats-Unis et les pays européens ont également, dans une certaine mesure, exercé des pressions sur les pays qui achetaient des armes russes auparavant ou qui envisageaient de le faire... Un exemple est l'Egypte qui voulait acheter des avions de combat russes et qui a subi des pressions de la part des Etats-Unis pour y renoncer, et qui se tourne maintenant vers la France pour des avions de combat."

Enfin, on peut encore noter que l'Afrique importe beaucoup moins d'armes qu'auparavant : elles ont diminué de moitié, ce qui s'explique essentiellement par la chute des importations de l'Algérie (-77%) et du Maroc (-46%).

Le principal fournisseur d'armes de l'Afrique est la Russie, suivie par les Etats-Unis et la Chine.