Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 12 Mars 2024

Niger : Niamey - La souveraineté monétaire au centre d'une conférence publique

Le cercle indépendant de réflexion et d'actions citoyennes (CIRAC) a organisé, le samedi 09 mars 2024 à la maison de la presse de Niamey une conférence publique sur la souveraineté monétaire. Cette rencontre a pour thème : « Souveraineté monétaire : défis et enjeux de la sortie du Niger de la zone Fcfa » a regroupé plusieurs participants dont la société civile, les plus hauts cadres retraités et actifs du pays. Elle a été animée par M.Woba ALI docteur en économie monétaire et budgétaire à l'université Abdou Moumouni de Niamey ; M. Abdo Hassan Maman, docteur de commerce International à l'Université Abdou Moumouni de Niamey ; et du modérateur, M. Ahmed Ousman Diallo, expert-comptable commissaire aux comptes du cabinet Bda Audit Partners. Les exposés ont porté essentiellement sur explications et illustrations concernant les avantages et les difficultés de la sortie du Niger de la Zone cfa, sur l'historique du francs cfa ; les attributs de la banque centrale ;la différence entre la monnaie unique et commune, et les échanges commerciaux. (Source :Anp)

Cameroun : Football - 62 joueurs déclarés inéligibles pour mensonge sur leur âge

Une affaire de fraude secoue le football camerounais alors que la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT) annonce ce lundi matin que 62 joueurs du championnat du Cameroun ont été déclarés inéligibles pour les Play-offs du championnat MTN Elite One. Cette éligibilité des joueurs est due au cas de double identité se répercutant sur leur âge. Parmi les joueurs touchés par cette décision, Nathan Douala, âgé de seulement 17 ans, sélectionné pour la Can 2023 en Côte d'Ivoire, est compté parmi ces joueurs. Plusieurs clubs , ne pourront participer au play offs du championnat MTN Elite One, notamment au sein du club de Nathan Douala qui a vu 7 joueurs de son équipe suspendus.(source : aouaga.com)

Côte d'Ivoire : Présidentielle 2025 - L'Ue-Rhdp demande à Alassane Ouattara de se porter candidat

Les membres de l'union des enseignants du Rassemblement des houphouetistes pour la démocratie et la paix (Ue-Rhdp) ont renouvelé les instances de leur structure, le samedi 9 mars 2024, au cours d'un congrès électif, à Abidjan-Treichville. C'est le Dr Ouattara Drissa qui préside désormais à la destinée de l'Ue-Rhdp. Il succède ainsi à Kouyaté Abdoulaye( Source :fratmat.info)

Mali : Condamné à 18 mois de prison - Mohamed Youssouf Bathily dit « Ras Bath » libre aujourd'hui selon son avocat

Mohamed Youssouf Bathily dit ''Ras Bath'' a été condamné ce lundi par la Cour d'Appel de Bamako à 18 mois de prison dont 9 mois avec sursis pour simulation d'infraction. Selon son avocat, Me Bathily, vue que le temps de la détention est déjà supérieur à 9 mois, Mohamed Youssouf Bathily dit Ras Bath va sortir aujourd'hui en application de la direction d'aujourd'hui' Rappelons que Mohamed Youssouf Bathily dit ''Ras Bath'' avait été incarcéré en mars 2023 pour simulation d'infraction, puis relaxé par les juges du tribunal de grande instance de la commune VI suivi d'un appel du procureur. (Source : abamako.com)

Togo : Excellence - La cheffe du gouvernement rencontre la première femme pilote togolaise

En fin de semaine, la cheffe du gouvernement togolais, Victoire Tomégah-Dogbé, a eu une rencontre avec Ayélé Jessica Kouevi, la première et plus jeune femme pilote du Togo.Il s'agit d'Ayélé Jessica Kouevi. Elle travaille chez Asky, la compagnie aérienne régionale basée au Togo. De nationalité togolaise, Mlle Ayélé Jessica Kouevi, a obtenu son BAC II au lycée international « Cours lumière ». Ensuite, elle poursuit ses études universitaires préparatoires en ingénierie en France, avant de regagner l'Université de Lilles où elle obtient sa licence en mathématique. Cette rencontre d'Ayélé Jessica Kouevi à l'autorité a été le cadre pour adresser ses remerciements pour les efforts du gouvernement dans l'accompagnement de la formation des jeunes hommes et femmes dans les métiers de leur rêve. (Source : alome)

Bénin : Malanville - Le capitaine boureima seyni en visite de prospection

Le préfet de Gaya, le capitaine Boureima Seyni à la tête d'une délégation nigérienne a été aperçu sur le territoire béninois, notamment dans la commune de Malanville le mardi 05 Mars 2024. Il y était pour une visite de prospection, renseignent certaines sources. Deux principales étapes ont meublé la visite de prospection de la délégation nigérienne sur le territoire béninois. Reçu par les autorités communales de Malanville, la délégation nigérienne conduite par le capitaine Boureima Seyni s'est rendu au niveau du poste de contrôle juxtaposé et au parc des camions à Bodjécali. C'est une visite de prise de contact et de prospection dans la perspective d'une visite officielle des nouvelles autorités nigériennes au Bénin, apprend-t-on. Il convient de retenir que c'est l'ouverture très prochaine de la frontière nigérienne qui est en ligne de ce regain d'intérêt du Niger pour le Bénin en témoigne les échanges de la délégation du préfet de Gaya avec le maire de la commune de Malanville.( Source :acotonou.com)

Rca : Réconciliation dans le quartier du PK5 - Consolider les acquis durant ce ramadan

Alors qu' a débuté le ramadan le lundi 11 mars, en Centrafrique, au PK5, un quartier majoritairement musulman situé dans le troisième arrondissement de Bangui, les fidèles musulmans veulent passer à autre chose après les multiples crises qui ont endeuillé ce secteur entre 2013 et 2024. Pour y arriver, ils ont décidé de placer ce mois sacré sous la bannière de paix et du vivre-ensemble. Au quartier KM5 - aussi appelé PK5 - de Bangui, en Centrafrique, le décor annonce déjà le mois sacré du ramadan. Depuis une semaine, homme, femmes et enfants nettoient les lieux publics et les mosquées. Amadou Roufaï, conseiller municipal de ce quartier donne le ton aux imams.« Nous demandons à tous les imams de prier pour qu'il y ait la paix, la stabilité, le vivre-ensemble, pour que les deux communautés puissent vivre. Même les athées, on ne peut pas aussi les écarter, c'est ce que nous demandons. (Source : abangui.com)

Gabon : Gestion de la transition – Les modalités du Dialogue national inclusif d'avril révélées

Les détails du Dialogue national inclusif prévu pour le mois d'avril sont désormais connus. Selon le décret de convocation, cette rencontre se tiendra du 2 au 30 avril avec la participation de 580 membres comprenant diverses représentations. Parmi les participants, on compte 28 membres du bureau présidé par l'archevêque métropolitain de Libreville, ainsi que des représentants du Comité pour la transition et la restauration des institutions, du gouvernement de la transition, du parlement de la transition, du Conseil économique social et environnemental de la transition, du corps judiciaire, des départements ministériels, des délégations spéciales des conseils départementaux et des communes, des partis politiques, du patronat, des syndicats, du secteur éducatif, du monde universitaire, des retraités civils et militaires, des personnes vivant avec un handicap, des communautés pygmées, des sages et dignitaires, des mouvements culturels-traditionnels, des associations de défense des droits de l'Homme, des ONG, des associations de femmes et de jeunes, des ordres professionnels, des artistes, de l'artisanat, des représentants religieux et de la diaspora. (Source : alibreville.com)

Ghana : Sports - Les Jeux africains s'ouvrent pour la première fois

Les Jeux africains 2023 se sont officiellement ouverts le 8 mars 2024 à Accra, avec sept mois de retard, à l'issue d'une cérémonie sans excès. Le Ghana devient ainsi le 10e pays à organiser ce grand rassemblement panafricain multisports, après le Congo-Brazzaville (1965, 2015), le Nigeria (1973, 2003), l'Algérie (1978, 2007), le Kenya (1987), l'Egypte (1991), le Zimbabwe (1995), l'Afrique du Sud (1999), le Mozambique (2011) et le Maroc (2019). C'est dans le stade flambant neuf de l'Université du Ghana que cette édition des Jeux africains s'est ouverte, sept mois après la date initialement prévue. (Source : Source : Rfi)

Nigeria : Insécurité en Afrique de l'Ouest- La Cédéao intensifie ses efforts de lutte contre le terrorisme

La Cédéao intensifie ses efforts dans la mise en place d'une force chargée de lutter contre le terrorisme dans la sous-région ouest-africaine.C'est le message que le Commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de la Cédéao, l'Ambassadeur Abdel-Fatau Musah, a confié aux journalistes lors de la conférence de presse hebdomadaire organisée le vendredi 8 mars 2024 à Abuja au Nigeria. Il a indiqué que la décision de créer une force antiterroriste avait été prise par la Conférence des Chefs d'État et de gouvernement, lors d'un sommet extraordinaire tenu à Abuja. L'ambassadeur Abdel-Fatau Musah a ajouté que les Chefs d'état-major de la Défense de la région avaient élaboré un concept d'opérations pour la force et que les ministres des finances et de la défense devaient se réunir pour définir les modalités de financement de cette force. ( Source :allafrica.com)