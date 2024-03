Togo: Epidémie de rougeole dans le Nord du pays

Les premiers cas ont été détectés selon les informations du ministre de Santé, dans la Kéran et dans l'Oti-Sud.

« Des cas de rougeole ont été confirmés dans plusieurs districts sanitaires du pays », dans la Kéran et l'Oti-Sud, placées en état d'épidémie, c'est ce qu'a indiqué vendredi dernier le ministre de la santé, Prof Moustafa Mijiyawa.

Face à une telle situation, des démarches sont entreprises. On note que des investigations sont déjà ouvertes pour rechercher et prendre en charge efficacement d'éventuels nouveaux cas. Aussi, annonce-t-on le renforcement de la veille épidémiologique et l'alerte précoce, la sensibilisation des populations à la vaccination anti-rougeoleuse de routine et les conduites à tenir, comme des dispositions complémentaires prises.

Pour sa part, le ministre Mijiyawa a tenu à préciser que « La rougeole est une maladie évitable par la vaccination. Le vaccin contre la rougeole est sans danger, efficace et reste à ce jour le principal moyen de prévention ». Une façon à lui d'inviter les populations plus de vigilance et à l'adoption des comportements barrières basiques (laver régulièrement les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique, nettoyer et désinfecter les surfaces, éviter de se toucher les yeux, le nez, la bouche, se couvrir la bouche et le nez avec le pli du coude ou avec un mouchoir en cas de toux).

Il faut retenir que la rougeole est une maladie infectieuse virale très contagieuse affectant majoritairement les enfants. Elle se transmet par l'inhalation des gouttelettes de sécrétion (nasales ou pharyngées) émises par une personne infectée. Elle se manifeste très souvent par une forte fièvre, un nez qui coule, des yeux rouges et une éruption cutanée.

« Plus tôt le malade est pris en charge, plus il a la chance de guérir », informe le ministre qui conseille les populations à rendre immédiatement dans le centre de santé le plus proche dès que l'on constate certains signes de la maladie.