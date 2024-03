Togo: Golfe 5, c'est fait !

Depuis ce dimanche 10 Mars 2024, les militants FDR (Forces Démocratiques pour la République) de la commune de Golfe 5 connaissent désormais leurs nouveaux répondants vis-à-vis des premiers responsables du parti et aussi du peuple.

Il s'agit d'un nouveau bureau de 12 membres conduit par le militant Mensah Viglo. Ce bureau renouvelé a été installé par le président national, Me Paul Dodji Apévon, au cours d'une cérémonie qui a connu la participation de militants venus des différents recoins de cette commune d'Aflao Gakli, de certaines personnalités traditionnelles de la commune et aussi d'une délégation du Conseil de Direction du parti.

Outre le renouvellement de ce bureau, et comme ce fut déjà le cas à ces genres d'occasion, le président national du parti FDR (Forces Démocratiques pour la République), s'est plié à l'exercice d'explication des positions de ce parti de l'opposition politique togolaise, sur certains sujets brulants de l'actualité politique du pays. Entre autres de ces sujets, il y a celui de la gouvernance en général du pays, le prétendu projet de loi pour un passage du mandat présidentiel de 5 à 7 ans, la question des coupures intempestives d'électricité, de manque d'eau dans certaines localités de Lomé et de tout le pays, et de l'emploi des jeunes.

Le leader des FDR a déploré sur toute la ligne la gestion chaotique des autorités en place et a souhaité et a réitéré son souhait le plus ardent que les choses changent et que les Togolais puissent vivre à l'aise dans leur pays. « Pour que les choses changent, il faudra que tous les Togolais autant que nous sommes, nous puissions dire catégoriquement non, aux propositions miroitées par certains individus à la solde du pouvoir, lors des prochaines joutes électorales », tel est en résumé le message envoyé aux militants et aux invités qui ont pris part à cette cérémonie.

Des militants et participants ont également eu l'occasion de partager avec le président national et sa suite, leurs avis et analyses de situation, pour accorder les violons et faire un bon score lors des prochaines élections surtout les législatives et Régionales du 20 Avril 2024.

Les membres du bureau à Mensah Viglo, sont invités à oeuvrer pour battre le terrain, afin que Golfe 5 soit acquise au parti FDR, dans les semaines et mois à venir. Tout ceci, à entendre le président fédéral passera par l'implantation et la redynamisation des bureaux de sections et de zones. Chose qui, d'après lui, a déjà commencée et va se poursuivre pour un maillage du territoire communal de Golfe 5 par les FDR.

Le nouveau bureau ayant ainsi, l'aval du président national et du Conseil de direction, place désormais au travail !