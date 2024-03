Togo: Des femmes d'exception

A l'occasion de la Journée internationale de la femme, la Fondation Agir Ensemble pour l'Afrique a été particulièrement active.

Elle a organisé pendant le weekend deux événements.

Une conférence sur la thématique de l'autonomie financière des femmes devant une audience de plus de 500 personnes.

Puis un dîner de charité baptisé Woman Night au eu lieu à l'hôtel du 2 février de Lomé. Un évènement pour mettre de la lumière sur des femmes impactantes et des modèles de réussite dans différents domaines.

Plus d'une dizaine de femmes ont été récompensées.

La Fondation Agir Ensemble pour l'Afrique a été créée en 2017. Elle est née de la conviction que la santé et le bien-être des femmes ainsi que de leurs enfants sont des éléments essentiels du progrès et du développement durable.

La Fondation soutient les femmes dans leur quête d'autonomie, d'égalité et de justice.

Elle met en place des programmes et des initiatives visant à renforcer les systèmes de santé maternelle et infantile, à promouvoir l'accès à l'éducation et à l'information en matière de santé, et à sensibiliser et mobiliser les communautés pour favoriser un changement positif et durable.

La Fondation est dirigée par Marie-José Trenou.