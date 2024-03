Cote d'Ivoire: Bourse - Début de semaine difficile pour les activités du marché de la BRVM

Le début de semaine a été difficile pour les activités du marché de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) qui ont enregistré des baisses à l'issue A l'issue de la séance de cotation de ce lundi 11 mars 2024.

La valeur des transactions s'est ainsi établie à 345,768 millions de FCFA contre 1,290 milliard de FCFA le 8 mars 2024.

Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle s'est repliée de 27,969 milliards FCFA, s'établissant à 7895,473 milliards de FCFA contre 7923,442 milliards de FCFA la veille.

Celle du marché des obligations enregistre aussi une baisse de 14,825 milliards, passant de 10 275,839 milliards de FCFA la veille à 10 261,014 milliards de FCFA ce 11 mars 2024.

L'indice composite (indice général de la Bourse) a régressé de 0,35% à 212,23 points contre 212,98 points la veille.

Quant à l'indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées de la Bourse), il a enregistré aussi un repli de 0,25% à 106,84 points contre 107,11 points précédemment.

Pour sa part, l'indice BRVM Prestige (indice regroupant l'ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) est en hausse de 0,53% à 99,19 points contre 98,67 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Uniwax Côte d'Ivoire (plus 7,27% à 590 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (plus 7,04% à 1 140 FCFA), CFAO Côte d'Ivoire (plus 6,90% à 775 FCFA), Sicable Côte d'Ivoire (plus 5,45% à 10 65 FCFA) et SODECI Côte d'Ivoire (plus 4,54% à 4 490 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Compagnie Ivoirienne d'électricité Côte d'ivoire (moins 7,30% à 1 650 FCFA), SITAB Côte d'Ivoire (moins 7,27% à 5 575 FCFA), BOA Mali (moins 6,35% à1 400 FCFA) et SAPH Côte d'Ivoire (moins 3,77% à 2 300 FCFA) et Coris Bank International Burkina Faso (moins 3,41% à 8 500 FCFA),