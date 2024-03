Seychelles: Port de Victoria aux Seychelles - La date limite de soumission d'intérêt pour le projet d'extension est le 12 avril

Les entrepreneurs souhaitant participer au processus de conception et de construction du projet de réhabilitation et d'extension du port de Victoria aux Seychelles ont jusqu'au 12 avril pour soumettre leur intérêt à la Seychelles Ports Authority (SPA).

Le projet porte sur la construction d'un nouveau pont sur pieux de 310 mètres de long et la fourniture d'un duc d'amarrage et de brassage, situé au sud-est des quais existants du port de commerce de Port Victoria.

Le ministre des Transports, Antony Derjacques, a déclaré lundi à la presse que des manifestations d'intérêt avaient déjà été publiées auprès d'entreprises locales et internationales. Six organisations internationales ont déjà soumis leur candidature.

"Il est important que notre port soit agrandi et modernisé car les besoins d'hier ne sont pas nécessairement ceux des 50 prochaines années", a déclaré M. Derjacques.

Il a déclaré que davantage de services sont nécessaires pour les navires qui arrivent, entre autres choses, et que ce projet garantira de bien meilleures choses à venir.

Phillipa Samson, directrice adjointe de la gestion de projet à la SPA, a déclaré que ce processus ne concernait que la première phase du projet. Après le processus de préqualification, les documents d'appel d'offres seront envoyés à ceux qui se qualifient. On espère que les entrepreneurs pourront être sélectionnés d'ici décembre.

L'agrandissement du port portera sa longueur totale à plus de 600 m et devrait être achevé en 2027.

Le projet est financé par des prêts de la Banque européenne d'investissement (BEI), évalués à 12,5 millions d'euros (13,7 millions de dollars) et 16,5 millions d'euros (18 millions de dollars) de l'Agence française de développement (AFD), tandis qu'une subvention de 5 millions d'euros (5,5 millions de dollars) de l'UE serviront également au projet

Le projet d'agrandissement du port a débuté en 2015 par une étude de faisabilité et les premiers plans ont été présentés en 2019. Depuis, le projet n'a pas avancé.

"Oui, il y a eu des mouvements qui ont commencé avec l'ancien gouvernement en 2016, où ils avaient un accord avec les deux banques et une société d'ingénierie. Mais quand nous avons pris le pouvoir, nous avons eu plusieurs difficultés, au niveau de la faisabilité, nous avons dû revoir les plans originaux et renégocier les termes et conditions des prêts bancaires, et a même obtenu une nouvelle société d'ingénierie", a déclaré M. Derjacques.

Il a ajouté que le projet est désormais fermement sous le contrôle de la SPA et qu'il est confiant que les choses vont enfin avancer.

Le directeur général de la SPA, Sony Payet, a déclaré que même si de nombreux projets et concepts ont été partagés avec les médias, il y aura encore des changements cette fois-ci.

Le Directeur Général a déclaré que le plus grand changement est qu'il n'y aura pas d'expansion vers l'extérieur et qu'un espace sera également réservé pour l'installation de deux grues mobiles pour le chargement et le déchargement des navires, des chantiers de stockage et des entrepôts.