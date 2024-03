Afrique: Alexandre Mayer entre dans l'histoire

On dit souvent que la course sur route est une loterie. On ne peut jamais prévoir le scenario. Cela a encore été le cas hier lors de l'épreuve masculine des Jeux d'Afrique au Ghana. Alexandre Mayer s'est distingué en réglant un petit groupe d'échappée au sprint final. Il entre dans l'histoire comme le premier cycliste mauricien sacré dans cette épreuve à ces Jeux. Pour rappel, la première femme à être sacrée avait été Kimberley Lecourt de Billot en 2015 au Congo-Brazzaville.

A la médaille d' or d'Alexandre Mayer, est venue s'ajouter celle en argent d'Aurélien de Comarmond chez les moins de 23 ans. Le cyclisme mauricien poursuit donc sa moisson en terre ghanéenne après la médaille d'argent d'Aurélie Halbwachs-Lincoln.

La course comprenait 11 tours de 12 km, soit un total de 132 kilomètres à parcourir. Très vite les Mauriciens se sont lancés à l'attaque avec Hanson Matombé et Thibault d'Unienville, notamment, mais après trois tours de circuit, le peloton était de nouveau groupé. Ensuite, au cinquième tour, Hanson Matombé, encore lui, et Alexandre Mayer prenaient la poudre d'escampette avec deux autres coureurs. D'autres allaient les rejoindre et le groupe allait bientôt compter une minute d'avance.

Les cyclistes mauriciens se désaltérant après la course qui aura été éprouvante.

Cette médaille d'or lui ayant enlevé beaucoup de pression de sur les épaules, Alexandre Mayer abordera la suite de la compétition avec plus de sérénité.

A la fin du sixième tour, le groupe de tête comptait 1:25 d'avance sur quelques coureurs intercalés et 3:20 sur le peloton. A trois tours de l'arrivée, l'écart avait diminué à une minute et les poursuivants allaient se rapprocher de plus en plus des coureurs de tête. Si Matombé allait lâcher prise, Mayer tenait bon. A l'entame du dernier tour, celui-ci se retrouvait avec quatre adversaires alors que Matombé et De Comarmond se retrouvaient à deux minutes.

C'est hier qu'Aurélie Halbwachs-Lincoln (à g.) a reçu sa médaille d'argent. Elle est ici aux côtés de la Sud-Africaine Hayley Preen (médaillée d'or) et la Nigériane Ese Lovina Ukpeseraye (médaillée de bronze).

Dans la ligne droite finale, Mayer prit la décision de lancer le sprint. Elle fut judicieuse car ses adversaires ne furent pas en mesure de revenir sur lui. Il pouvait savourer son premier titre africain en individuel. «C'était une course vraiment difficile. Dès le début, on a essayé d'aller dans les échappées. Je me suis retrouvé dans la bonne échappée mais il y avait des coureurs assez costauds avec moi. Je suis vraiment content d'avoir ramené la médaille d'or pour l'équipe. C'est incroyable ! Sur la fin, les Érythréens ne roulaient pas, donc ils étaient beaucoup plus frais que nous qui avons roulé. J'ai lancé le sprint en premier. Je suis content que personne ne m'ait dépassé. Mais j'ai été surpris de gagner», devait confier Alexandre Mayer à chaud.

Photo de famille de l'équipe de cyclisme de Maurice. Nos trois médaillés, Aurélien de Comarmond, Aurélie Halbwachs-Lincoln et Alexandre Mayer, tenant fièrement le quadricolore.

Pour le cycliste, «la compétition est déjà réussie» car décrocher une médaille d'or «à ce niveau est assez exceptionnel». *«On va pouvoir prendre la suite des événements assez tranquillement.» Alexandre Mayer a aussi remercié tous ceux qui le soutiennent. «Merci à la fédération de cyclisme qui a fait un gros travail. Ils investissent beaucoup pour qu'on puisse courir à l'étranger. Cela fait la différence aujourd'hui», a-t-il conclu. Les prochaines épreuves au programme sont les criteriums hommes et dames qui auront lieu demain.