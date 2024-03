Sénégal: Démarrage du ramadan lundi et mardi - Encore deux apparitions pour le même croissant, au pays

Le mois béni de Ramadan 2024 ou 1445H (du calendrier Islamique - Hégirien) débute ce lundi 11 mars 2024, dans plusieurs pays musulmans dont le Sénégal, du moins pour une partie de la communauté musulmane, l'Arabie Saoudite... Par contre, ce mois sacré commencera le lendemain, mardi 12 mars, pour la majorité des musulmans sénégalais et dans beaucoup d'autres contrées comme la Malaisie, l'Indonésie... Le croissant lunaire n'ayant pas été aperçu hier, dimanche, la nuit du doute, correspondant au 29 châabane 1445H dans ces derniers, contrairement aux premiers.

Encore un démarrage à double vitesse (ce lundi et demain mardi) du jeûne du Ramadan 2024 (1445H). En effet, comme il est de coutume et conformément à la tradition prophétique, chaque pays musulman observe le ciel, le 29e jour du mois lunaire de châabane, pour tenter d'apercevoir le croissant de lune et ainsi déterminer la date du début du Ramadan. C'est ainsi qu'hier, dimanche 10 mars 2024, correspondant au 29 châabane 1445H, plusieurs pays et territoires où vivent des musulmans ont scruté le ciel pour s'assurer de l'apparition ou non du nouveau croissant lunaire. Il ressort de ces séances d'observation habituelles de la nouvelle lune deux dates de démarrage du mois béni du Ramadan 1445H (2024) : ce lundi 11 et demain mardi 12 mars 2024.

Cependant, alors que ces pays jeûnent à l'unisson, quelle que soit la date retenue, au Sénégal, c'est parti pour deux apparitions pour le même croissant lunaire, dans le même espace géographique. En atteste, la Coordination des musulmans du Sénégal (CMS) appelle les fidèles à jeûner dès ce lundi. «La Commission d'observation du croissant lunaire (COCL) de la Coordination des musulmans du Sénégal (CMS) s'est réunie ce dimanche 10 mars 2024, correspondant au 29 «cha'ban» (baraxlu) 1445 à son siège pour scruter la lune. Après avoir recueilli les informations en provenance de ses correspondants nationaux et internationaux, la commission vous informe que la lune a été aperçu au Sénégal : à Keur Massar (Dakar) et dans le monde musulman : en Côte d'Ivoire, au Cameroun, en Arabie Saoudite... Par conséquent, demain lundi 11 mars sera le 1er du mois lunaire Ramadân (Koor) 1445H», renseigne un communiqué de cette structure basée à Pikine.

Pendant ce temps, la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire (CONACOC), qui était à son 28e jour de châabane, hier dimanche, a annoncé qu'elle va se réunir, ce lundi 11 mars 2024, pour scruter le ciel afin de définir la date du début du mois béni. Ce qui laisse croire que le début du Ramadan sera probablement demain, mardi 12 mars 2024. Ladite commission explique que le lundi correspondra au 29e jour du mois de châabane marquant la fin du mois de «baraxlu» et déterminant le 1er jour du mois de Ramadan.

LE MOIS DE RAMADAN 2024 DEBUTE LUNDI DANS PLUSIEURS PAYS ARABES DONT L'ARABIE SAOUDITE ET EN FRANCE...

En Arabie Saoudite, la Cour suprême a annoncé, dès la fin d'après-midi d'hier, dimanche 10 mars 2024, que le premier jour du Ramadan était fixé au lundi 11 mars 2024. Cette décision a été prise après que le croissant de lune, annonçant la fin du mois de chaâbane, a été aperçu au niveau du site de Hotat Sudair, dans le gouvernorat de Majmaah (région de Riyad).

Le mois sacré de Ramadan de l'année 1445 de l'Hégire débute ce lundi aussi dans plusieurs autres pays arabes. C'est le cas en Egypte où l'instance de la Fatwa Dar Al-Iftaa a confirmé l'observation, dimanche soir, du croissant lunaire révélant le début du mois béni. De même, le Comité d'observation de la lune aux Émirats Arabes Unis a annoncé que le croissant lunaire a bien été aperçu et que le Ramadan débute ce lundi.

A son tour, le Mufti d'Al Qods et de Palestine, président du Conseil suprême de la Fatwa, Mohamed Hussein, a affirmé de son côté que le premier jour du mois sacré correspondra à ce lundi en Palestine. C'est le même son de cloche chez les instances d'observation au Koweït et au Bahreïn qui ont également confirmé que le mois de Ramadan débutera ce lundi. Il en est de même pour l'Emirat du Qatar, le Liban, le Yémen et la Syrie.

En France, la date exacte a été officiellement annoncée hier, dimanche soir, un peu avant 19 heures, par la Grande mosquée de Paris, à l'issue d'une réunion appelée «Nuit du doute», durant laquelle le croissant lunaire a été observé. Une confirmation de la date qui avait été dévoilée, dès le 17 février dernier, par le Conseil français du culte musulman (CFCM, ex-instance de dialogue avec l'Etat), qui se basait sur les calculs astronomiques. Mais c'est la Grande mosquée de Paris qui est chargée de l'annonce officielle en France.

PLUSIEURS PAYS D'ASIE NOTAMMENT LA MALAISIE, ET L'INDONESIE ET L'AUSTRALIE JEUNENT MARDI

Cependant, dans plusieurs pays d'Asie, le croissant de lune n'a pas été observé. Le Ramadan débutera donc dans ces contrées le mardi 12 mars. C'est le cas en Malaisie, en Indonésie, au Japon ou encore à Singapour. En Océanie aussi, le jeûne débutera en Australie demain mardi.

Le jeûne du Ramadan est le quatrième des cinq piliers de l'Islam. Tous les ans, au neuvième mois de l'année, selon le calendrier Islamique (Hégirien), les musulmans observent le Ramadan dans le monde entier, c'est une période de reconnexion spirituelle à travers l'endurance dans la prière, la charité, le partage et l'accomplissement de bonnes oeuvres dont les récompenses auprès d'Allah sont multipliées, en plus de l'obligation du jeûne, de l'aube au coucher du soleil.