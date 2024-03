Sénégal: Violence et campagne électorale - Encore des heurts notés entre patriotes et partisans d'Amadou

Encore des heurts en ce deuxième jour de campagne électorale pour l'élection présidentielle du 24 mars. En effet, une scène d'intifada entre les patriotes et des partisans du candidat Amadou Ba a été notée lundi 11 mars, alors que la coalition Diomaye Président menait une caravane dans la ville de Pikine. Selon le député Guy Marius Sagna, membre de l'ex PASTEF interrogé par nos confrères de Senenews, ce sont « les militants et sympathisants de l'APR nous ont attaqués avec des jets de pierres ».

Les faits se sont déroulés à Pikine, près du siège de Benno Bokk Yakaar (BBY). Alors que la coalition Benno Bokk Yaakaar sillonner tranquillement la ville, celle-ci a été surpris d'une attaques par jets de pierres venant selon Guy Marius Sagna de militants de l'APR. « On ne provoque personne, mais on ne fléchira jamais face à la provocation. Vous avez tous vu ce qui s'est passé. Depuis 10 heures, on est en train de sillonner la ville de Pikine, mais les militants et sympathisants de l'APR nous ont attaqués avec des jets de pierre. Nous interpellons le ministre de l'Intérieur Sidiki Kaba pour encadrer les candidats », a déclaré Guy Marius Sagna.

A rappeler que c'est la deuxième fois que les deux camps se livrent à un intifada après celui des Parcelles Assainies. Ce, deux jours seulement après l'ouverture de la campagne électorale en vue de la Présidentielle prévue le 24 mars 2024.

Pourtant lors de sa prise de fonction, le tout nouveau premier ministre, Me Sidiki Kaba a promis de faire la sécurité des candidats sa préoccupation. « M. le Premier ministre, vous êtes un candidat et je tiens à vous rassurer et ainsi qu'à tous les autres candidats, que l'Etat prendra toutes les dispositions pour protéger tous les candidats lors de la campagne électorale », a rassuré le nouveau premier ministre à l'endroit du candidat de Benno Bokk Yaakaar.