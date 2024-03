Ile Maurice: «Monwar» Un hommage au grand Menwar

Elle dure 3 minutes 33. Et le clip de cette chanson est sorti le 9/03. Né sous la plume de Davidsen Kamanah et porté par la voix et la musique de Clive Govinden, Monwar est un hommage à Menwar, grand ambassadeur de la musique mauricienne. Monwar, qui figure sur l'album Origins, est le premier titre à être proposé au public. Il a été enregistré et mixé au Studio Scorpio par les soins de Shy Lutchmunsing. Le titre est distribué sous le label Virgin Music du groupe Universal Music.

L'architecte de ce titre-hommage, Clive Govinden, est un musicien accompli. Au départ autodidacte à la guitare, il intègre le Jazz Studio d'Anvers à 18 ans. Il est ensuite admis au Conservatoire royal de Bruxelles - section Jazz en basse électrique. Il a eu comme professeurs les talentueux Michel Hatzigeorgiou, Éric Legnini, Jean-Louis Rassinfosse et d'autres noms bien connus de la scène belge.

Son amour de la scène et la diversité de ses goûts musicaux ont emmené Clive Govinden sur les routes à travers le monde avec des artistes aussi connus que Breakbot (electro funk), Oumou Sangaré (Mali), Toure Kunda (afro reggae, Sénégal), Dobet Gnahoré (afro, Côte-d'Ivoire) ou encore Carla Bruni (pop française), Martha High (ex-choriste de James Brown - rythm and blues)...

The Kaz est un projet né à l'initiative de Clive Govinden. Origins sera son premier album. Les morceaux y figurant ont été enregistrés à travers le monde, au gré des différentes tournées. The Kaz présente une musique variée, qui ne s'inscrit pas dans un style en particulier, mais dont la trame de fond est l'île Maurice. Et ce, de différentes manières. Par le style musical sur certains morceaux, ou par la participation de musiciens mauriciens.