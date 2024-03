Maroc: Subvention aux associations, instances et festivals culturels - Prolongation jusqu'au 20 mars du délai de dépôt des candidatures

Rabat — Le ministère de Jeunesse, de la Culture et de la Communication - Département de la Culture, a annoncé la prolongation jusqu'au 20 mars 2024 du délai de dépôt des candidatures au titre du programme de subvention des associations et instances culturelles, syndicats artistiques, festivals et manifestations culturelles et artistiques.

Cette mesure vise à consacrer le principe de l'égalité des chances entre les porteurs de projets des les différentes régions du Royaume en leur accordant suffisamment de temps pour soumettre leurs propositions, conformément aux dispositions du cahier des charges, précise le ministère.

Les porteurs de projets concernés sont appelés à déposer leurs dossiers de candidatures, par voie électronique, via la plateforme numérique dédiée à cet effet "http://daam.minculture.gov.ma".

Pour rappel, le ministère a, depuis 2023, élargi la liste des programmes, activités et événements culturels et artistiques bénéficiant de ce soutien pour englober d'autres axes d'intérêt ayant trait à la valorisation de la diversité culturelle, au renforcement du multilinguisme, à la mise en valeur des aspects de l'identité marocaine et de la dimension internationale du patrimoine culturel marocain, ainsi que son ouverture sur d'autres cultures.

Il s'agit aussi de mettre en valeur le patrimoine culturel matériel et immatériel en encourageant sa préservation et en l'intégrant au sein du développement socio-économique, tout en promouvant des initiatives et expériences portant sur des contenus créatifs et numériques.

Ces axes portent également sur la sensibilisation à l'importance de la lecture auprès des enfants, l'animation des cafés culturels, la promotion des initiatives féminines et des jeunes dans le domaine d'organisation des manifestations culturelles et des initiatives dédiées aux populations des zones rurales.

Il s'agit également des programmes et activités culturels et artistiques destinés aux Marocains du monde, des initiatives culturelles destinées aux enfants, aux jeunes, aux femmes et aux personnes à besoins spécifiques, outre les actions visant la valorisation des programmes et activités culturels et artistiques destinés aux migrants et aux réfugiés.