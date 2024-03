Madagascar: Électricité de la Jirama - Vers l'amélioration de la qualité à Toamasina

Le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures, Olivier Jean-Baptiste, a mené une délégation lors d'une visite à la Centrale de production d'électricité de la Jirama à Toamasina IV. L'objectif principal de cette rencontre était de discuter des stratégies de développement de la Jirama, la société d'État responsable de la distribution d'électricité dans la région Atsinanana. Le ministre a saisi cette opportunité pour partager sa vision ambitieuse et pour encourager une coopération plus étroite entre le Ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures et la Jirama.

Il a exposé ses attentes envers les collaborateurs de la société, soulignant la nécessité d'améliorer l'offre et les produits de la Jirama afin de mieux servir les clients. De leur côté, les responsables de la Jirama ont exprimé leur engagement à relever les défis actuels et à travailler en étroite collaboration avec le ministère pour développer le secteur de l'énergie à Madagascar. Cette rencontre témoigne de la volonté des deux parties de renforcer leur partenariat pour améliorer l'accès à l'électricité et soutenir le développement socio-économique du pays. Cette visite souligne l'importance d'une coordination efficace entre le gouvernement et les entreprises publiques pour répondre aux besoins énergétiques croissants de la population malgache et pour favoriser un développement durable à long terme.