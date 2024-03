Madagascar: Livre éducatif - La virgule rebelle disponible en librairies

Un nouveau livre éducatif qui enseigne la grammaire de manière ludique aux enfants de 5 à 11 ans est désormais disponible dans les librairies de la capitale.

Paru aux éditions Karné, ce nouveau livre d'aventures destiné aux jeunes lecteurs intitulé Ilay Faingo Nitsoaka /La Virgule rebelle, est un ouvrage bilingue, en version malgache et française. Cet ouvrage illustré en couleur de 44 pages se propose d'enseigner de façon amusante aux enfants la ponctuation et met en scène la « virgule » et ses amis « le point d'exclamation » et le « point d'interrogation ».

Attrayant et facile à lire

L'auteur du livre, Yannick Tojonantenaina, est également photographe et cinéaste, en marge de son penchant pour l'écriture. Il a ainsi tout naturellement apporté sa vision d'artiste à son livre, pour le rendre attrayant, amusant et à facile à lire, tout en facilitant l'apprentissage de la grammaire malgache et française, notamment la construction de la phrase. Ce n'est donc pas étonnant qu'il ait assuré lui-même la direction artistique de son livre aux côtés de Ntsoa HN, une « graphic designer professionnelle ».

Approuvé par les professionnels

L'ouvrage a été relu et approuvé par des professeurs de malgache et de français avant sa parution. La traduction, quant à elle, a été assurée par Riambola Mitia, un écrivain et poète malgachophone, membre du Cercle Faribolana Sandratra, qui a toujours soutenu que le réveil de la langue malgache est primordiale, tout autant que la sensibilisation des auteurs à écrire des textes innovants qui sortent de l'ordinaire.

« Les Éditions Karné, l'éditeur de l'ouvrage, a par ailleurs souhaité offrir une histoire magique à lire aux enfants malgaches », soutient Ravaka Mihamina, la fondatrice de la maison d'édition. Et ce livre correspond parfaitement à sa ligne éditoriale, qui est notamment la promotion de livres et d'histoires originaux, audacieux et uniques, qui font rêver petits et grands.

Promouvoir la lecture et les ressources éducatives

On sait également que ce livre a pu voir le jour grâce à l'appui du projet Ressources éducatives, un projet initié par l'Agence Française de Développement, mis en oeuvre par l'UNESCO et l'IFM Madagascar. Il a pour objectif de renforcer l'accès des élèves du primaire et du secondaire à un ensemble de ressources éducatives et renforcer leur intérêt pour la lecture.